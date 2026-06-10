Ator de "X-Men" revela diagnóstico de câncer raro: "Apenas 1% atinge os homens"

Ator se pronunciou sobre o câncer em suas redes sociais. Reprodução / @therealtylermane / Instagram

Tyler Mane, conhecido por ter interpretado o Dente-de-Sabre no filme X-Men, revelou o diagnóstico de um câncer de mama através de postagem em suas redes sociais (veja abaixo). O ator, que já começou o tratamento, comentou que a doença é bastante rara em homens, atingindo apenas 1% da população.

— Tenho uma má notícia: começo a quimioterapia hoje. Um em cada 750 homens será diagnosticado com câncer de mama durante a vida, e eu sou um deles — disse em vídeo.

"Sim. Eu tenho câncer de mama. E sim, é extremamente raro. Apenas 1% dos cânceres de mama atingem os homens", escreveu o ator na legenda de sua publicação.

Tyler Mane interpretou o Dente-de-Sabre na franquia "X-Men". Marvel Studios / X-Men / Reprodução

"Assunto não é debatido"

O ator explicou que o estigma por trás da doença leva muitos homens a descobrirem o diagnóstico tardiamente:

"Para ser sincero, minha primeira reação foi manter em segredo. Afinal, é um pouco constrangedor. Mas depois descobri que os homens têm maior probabilidade de serem diagnosticados em estágios avançados porque o assunto não é debatido e a doença não é investigada. Inclusive, meus médicos ignoraram o caso inicialmente, e só consegui o diagnóstico precoce porque minha esposa me pressionou a remover o nódulo", escreveu.

Mane encerrou a publicação pedindo para que os fãs compartilhassem para que mais pessoas soubessem sobre a doença: "Vamos começar a falar sobre isso!", escreveu. O ator ainda informou que, "se detectado precocemente", as chances de cura do câncer são altas.

Veja o vídeo de Tyler Mane