James Handy, ator de "Jumanji" e "Arquivo X" é assassinado; enteado é principal suspeito, diz site

James Handy participou da série "Arquivo X". Reprodução / iMDB / Arquivo X

O ator James Handy, 81 anos, conhecido por seus papéis em Jumanji (1995), Arquivo X (1998) e Top Gun: Maverick (2022) foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (3), no jardim de uma casa no distrito de Tarzana, em Los Angeles, Califórnia.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles (veja abaixo), Handy foi assassinado a facadas. O ator foi encontrado com um ferimento no peito e levado às pressas para um hospital, onde teve a morte confirmada. As informações são do site TMZ.

Enteado é principal suspeito

O principal suspeito do crime é o enteado de Handy, Michael Gledhill, de 44 anos, filho da namorada do ator. A polícia afirma que o rapaz teria feito uma ligação para os atendentes do Departamento, antes da chegada dos oficiais ao local onde James Handy estava, e dito: "eu sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado".

Quando as autoridades chegaram ao local, Gledhill teria se aproximado e confessado ser a pessoa que os policiais procuravam. Segundo a polícia, ele morava na casa com a mãe, que era namorada de Handy.

Gledhill foi preso e indiciado por assassinato, com fiança estipulada em cerca de R$ 10,1 milhões (US$ 2 milhões). Não há informações sobre a motivação do crime.

Quem foi James Handy

Nascido em Nova Iorque, nos Estados Unidos, James Handy somava mais de 50 anos de carreira como ator, tendo iniciado seus trabalhos em 1977 com o filme Taps.

Além de ter participado de filmes famosos como Jumanji e Logan (2017), ele também interpretou papéis em séries de sucesso, como Barrados no Baile (1990), Nova York Contra o Crime (1993), Castle (2009), Arquivo X (1993), Melrose Place (1992) e NCIS: Los Angeles (2009).

O último trabalho do ator seria o filme Kickback, V, que ainda está em pré-produção.

Confira o que disse a polícia de Los Angeles