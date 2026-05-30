Tela Brasil: saiba como acessar o streaming gratuito com séries e filmes brasileiros

Um novo serviço de streaming público e totalmente gratuito será lançado neste sábado (30) pelo governo federal. A plataforma Tela Brasil deve reunir mais de 500 filmes e 60 séries brasileiras para serem consumidos pela população, além de curtas-metragens e documentários.
O lançamento do streaming está previsto para ocorrer no evento Rio2C, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará acompanhado da ministra da cultura, Margareth Menezes.
O Tela Brasil foi desenvolvido pelo Ministério da Cultura, com suporte da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e investimento de mais de R$ 10 milhões por parte do governo federal. O projeto é voltado ao "acesso, promoção, formação e memória do audiovisual brasileiro", de acordo com o governo.
Como acessar o Tela Brasil
O acesso ao serviço de streaming ocorre pelo login do Gov.br. Inicialmente, a plataforma estará disponível somente para a versão web, já que os aplicativos para Android e iOS estão previstos para serem lançados em até 30 dias após a estreia oficial da plataforma.
Para acessar a plataforma e ver as obras no catálogo, o indivíduo deve apenas acessar a página telabrasil.cultura.gov.br com senha da sua conta Gov.br.
Quantos filmes estão disponíveis na plataforma?
Segundo o governo federal, o Tela Brasil conta com 561 obras audiovisuais de ficção, documentário e animação, sendo 267 curtas-metragens, 143 longas, 85 médias ou telefilmes e 66 séries. Entre os conteúdos do catálogo, estão:
Filmes
- Deus e diabo na terra do sol (1964)
- A noite do espantalho (1974)
- Xica da Silva (1976)
- A hora da estrela (1985)
- O quatrilho (1995)
- Doces Poderes (1996)
- O que é isso, companheiro? (1997)
- Traição (1998)
- Gêmeas (1999)
- Carandiru (2003)
- Olga (2004)
- Quase dois irmãos (2004)
- Cinema, aspirina e urubus (2005)
- Na quadrada das águas perdidas (2011)
- As duas Irenes (2017)
- O grande circo místico (2018)
- Mergulho (2022)
Documentários
- Xingu Cariri Caruaru Carioca (2015)
- Divinas divas (2016)
- Um filme de cinema (2017)
- Barão Vermelho: Por que a gente é assim? (2017)
- Tia Ciata (2017)
- My name is now, Elza Soares (2018)
- Idade da água (2018)
- A mulher da luz própria (2019)
- Refavela 40 (2019)
Curtas-metragens
- Qual queijo você quer? (2011)
- O velho rei (2014)
- Inabitável (2020)