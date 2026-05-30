Tela Brasil: saiba como acessar o streaming gratuito com séries e filmes brasileiros

O Tela Brasil conta com 561 produções audiovisuais brasileiras para consumo gratuito. Reprodução / MinC / governo federal

Um novo serviço de streaming público e totalmente gratuito será lançado neste sábado (30) pelo governo federal. A plataforma Tela Brasil deve reunir mais de 500 filmes e 60 séries brasileiras para serem consumidos pela população, além de curtas-metragens e documentários.

O lançamento do streaming está previsto para ocorrer no evento Rio2C, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará acompanhado da ministra da cultura, Margareth Menezes.

O Tela Brasil foi desenvolvido pelo Ministério da Cultura, com suporte da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e investimento de mais de R$ 10 milhões por parte do governo federal. O projeto é voltado ao "acesso, promoção, formação e memória do audiovisual brasileiro", de acordo com o governo.

Como acessar o Tela Brasil

O acesso ao serviço de streaming ocorre pelo login do Gov.br. Inicialmente, a plataforma estará disponível somente para a versão web, já que os aplicativos para Android e iOS estão previstos para serem lançados em até 30 dias após a estreia oficial da plataforma.

Para acessar a plataforma e ver as obras no catálogo, o indivíduo deve apenas acessar a página telabrasil.cultura.gov.br com senha da sua conta Gov.br.

Quantos filmes estão disponíveis na plataforma?

Segundo o governo federal, o Tela Brasil conta com 561 obras audiovisuais de ficção, documentário e animação, sendo 267 curtas-metragens, 143 longas, 85 médias ou telefilmes e 66 séries. Entre os conteúdos do catálogo, estão:

Filmes

Deus e diabo na terra do sol (1964)

A noite do espantalho (1974)

Xica da Silva (1976)

A hora da estrela (1985)

O quatrilho (1995)

Doces Poderes (1996)

O que é isso, companheiro? (1997)

Traição (1998)

Gêmeas (1999)

Carandiru (2003)

Olga (2004)

Quase dois irmãos (2004)

Cinema, aspirina e urubus (2005)

Na quadrada das águas perdidas (2011)

As duas Irenes (2017)

O grande circo místico (2018)

Mergulho (2022)

Documentários

Xingu Cariri Caruaru Carioca (2015)

Divinas divas (2016)

Um filme de cinema (2017)

Barão Vermelho: Por que a gente é assim? (2017)

Tia Ciata (2017)

My name is now, Elza Soares (2018)

Idade da água (2018)

A mulher da luz própria (2019)

Refavela 40 (2019)

Curtas-metragens