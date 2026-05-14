Cinema

Campanha
Notícia

Saiba por que a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, quer doações de filmagens caseiras antigas

Iniciativa busca imagens domésticas, de eventos culturais e de paisagens registradas em 8mm, 16mm ou 35mm

André Malinoski

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