Saiba por que a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, quer doações de filmagens caseiras antigas

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A Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, abriu uma convocação para receber doações de filmes domésticos, de eventos culturais e de paisagens da Capital. O objetivo é preservá-los para a posteridade do audiovisual gaúcho.

Os itens podem ser entregues no Centro de Documentação e Memória do Capitólio até 12 de junho (veja detalhes ao final).

São aceitos registros nas bitolas 8mm, 16mm e 35mm, que são diferentes larguras de filmes. Embora hoje a maioria das gravações amadoras e profissionais sejam digitais, antigamente eram realizadas de forma analógica, em rolos de película.

A diretora da Cinemateca Capitólio, Daniela Mazzilli, afirma que a campanha quer chamar a atenção da sociedade para esse tipo de material, que, em muitos casos, está esquecido em alguma gaveta ou armário de casa.

— Às vezes, a família vai se mudar ou um parente acaba falecendo, deixa esse material, e os familiares não sabem o que fazer. Muitas vezes, são raridades, e as pessoas jogam fora. Queremos evitar que esse material se perca — contextualiza Daniela, também é coordenadora de Cinema e Audiovisual da Secretaria da Cultura de Porto Alegre (SMC).

"Guarda não significa exploração"

A diretora do Capitólio explica que os itens passarão por uma avaliação do Centro de Documentação e Memória para saber em que condições se encontram. Quem levar filmes deve assinar um termo de doação e incorporação ao acervo da Cinemateca.

— Somos um lugar de guarda, como se fosse um museu. Guarda não significa exploração. Não temos os direitos de exibição — diz Daniela. — Trabalhamos com muitos filmes da cinematografia gaúcha. Se vamos exibir um título de uma produtora ou um diretor, sempre temos o cuidado de pedir autorização antes de exibir.

Muitas vezes, (os filmes caseiros) são raridades, e as pessoas jogam fora. Queremos evitar que esse material se perca. DANIELA MAZZILLI Diretora da Cinemateca Capitólio

Videoteca com DVDs

O Centro de Documentação e Memória da Cinemateca Capitólio armazena cerca de 60 mil itens. Desses, 1,1 mil são rolos de diferentes bitolas. Cinco pessoas trabalham no espaço, entre funcionários, contratados e estagiários.

O prédio de 1928 da Cinemateca possui quatro pavimentos em uma parte adjacente. Neste local, ficam as películas e materiais em multimeios.

O acervo conta com filmes em variadas mídias, como DVDs, fitas VHS, blu-rays, fotografias, cartazes, roteiros, câmeras e outros equipamentos. Também há uma biblioteca e uma videoteca para quem quiser retirar de forma gratuita DVDs para assistir em casa.

Como doar filmes caseiros