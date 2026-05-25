"O Agente Secreto" ganhará sessão gratuita em Porto Alegre; veja onde assistir

Entre os dias 1º e 17 de junho, Porto Alegre receberá a exibição gratuita de diversos filmes brasileiros, incluindo o premiado O Agente Secreto. A iniciativa integra a mostra BR: do clássico ao contemporâneo, que ocorrerá na Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333), no Campus Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Segundo a UFRGS, O Agente Secreto é "o grande destaque da mostra". Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o filme foi premiado no 78º Festival de Cannes e no Globo de Ouro, além de representar o Brasil no Oscar 2026.
Além de O Agente Secreto, também serão exibidos clássicos como Bar Esperança e Barravento, além de lançamentos recentes como Oeste Outra Vez e Malês.
Confira a programação completa da mostra
Ladrões de Cinema (1977)
Sinopse: durante o carnaval no Rio de Janeiro, uma equipe de cineastas tem seu material de filmagem roubado pelo bloco que documentavam. Os ladrões resolvem eles mesmos fazer um filme, cujo tema é a Inconfidência Mineira.
- Segunda-feira (1°/6), às 19h + conversa com Profa. Dra. Gabriella Motta
- Quarta-feira (3/6), às 16h
Noites Paraguayas (1982)
Sinopse: a trajetória de imigrantes paraguaios que, desde o interior do país, se dirigem a Assunção e daí chegam a São Paulo; são trabalhadores rurais, músicos, vendedores e subempregados.
- Terça-feira (2/6), às 16h
- Quarta-feira (3/6), às 19h
Bar Esperança (1983)
Sinopse: um bar super tradicional da boemia carioca está prestes a fechar. Um grupo de frequentadores assíduos se mobiliza para evitar essa tragédia.
- Terça-feira (2/6), às 19h
- Segunda-feira (8/6), às 16h
O Agente Secreto (2025)
Sinopse: Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.
- Segunda-feira (8/6), às 19h
- Quarta-feira (10/0), às 16h
Suçuarana (2024)
Sinopse: o filme narra a história de Dora, uma mulher que passou os últimos anos de sua vida na estrada em busca de uma terra perdida, um lugar mítico no qual ela e a mãe imaginam encontrar pertencimento.
- Terça-feira (9/6), às 16h
- Quarta-feira (10/6), às 19h
Oeste Outra Vez (2024)
Sinopse: no sertão de Goiás, homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.
- Terça-feira (9/6), às 19h
- Quinta-feira (11/6), às 16h
Barravento (1961)
Sinopse: em uma aldeia de pescadores, permanecem antigos cultos ligados ao candomblé. A chegada de Firmino, antigo morador que se mudou para Salvador fugindo da pobreza, cria tensões quando tenta livrar os pescadores do domínio da religião.
- Segunda-feira (15/6), às 16h
- Terça-feira (16/6), às 19h
Malês (2024)
Sinopse: jornada de resistência e coragem ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil.
- Segunda-feira (15/6), às 19h
- Quarta-feira (17/6), às 16h
Quilombo (1984)
Sinopse: em um engenho de Pernambuco, por volta de 1650, um grupo de escravizados se rebela e ruma ao Quilombo dos Palmares. Lá, encontram Ganga Zumba, um príncipe africano ex-escravizado.
- Terça-feira (16/6), às 16h
- Quarta-feira (17/6), às 19h