"O Agente Secreto" e outras obras brasileiras vencem no Platino 2026; veja a lista

Wagner Moura levou o prêmio de melhor ator por "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

O cinema brasileiro foi premiado na lista de vencedores das principais categorias dos prêmios Platino, no México, na noite do sábado (9). Além de O Agente Secreto, que recebeu quatro troféus, Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, e a novela Beleza Fatal, do streaming HBO Max, estão entre os ganhadores.

O principal prêmio da noite, o de melhor filme ibero-americano de ficção, ficou para O Agente Secreto, assim como o de roteiro, o de ator (Wagner Moura) e de diretor (Kleber Mendonça Filho).

O longa, que se passa em Recife durante a ditadura militar brasileira, foi um dos grandes destaques do cinema nacional nos últimos anos, ao lado de Ainda Estou Aqui.

Chegou a disputar o Oscar no último mês de março em diversas categorias, mas não levou nenhum. Na categoria internacional, o prêmio ficou para o norueguês Valor Sentimental.

Já Apocalipse nos Trópicos fala sobre a relação de líderes de religiões evangélicas no Brasil com o contexto político e social do País na atualidade.

Beleza Fatal, por sua vez, é um folhetim de Raphael Montes que traz um elenco de peso com nomes como Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz. A produção foi bastante elogiada pela crítica e renovada para a segunda temporada.

Lista de vencedores dos prêmios Platino em 2026

Melhor filme iberoamericano de ficção: O Agente Secreto

O Agente Secreto Melhor comédia iberoamericana de ficção: La Cena

La Cena Melhor filme de animação: Olivia & Las Nubes

Olivia & Las Nubes Melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos

Apocalipse nos Trópicos Melhor estreia: Sorda

Sorda Melhor direção: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)

Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto) Melhor ator: Wagner Moura (O Agente Secreto)

Wagner Moura (O Agente Secreto) Melhor atriz: Blanca Soroa (Los Domingos)

Blanca Soroa (Los Domingos) Melhor roteiro: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)

Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto) Melhor minissérie ou série de TV: O Eternauta

O Eternauta Melhor ator em minissérie ou série de TV : Ricardo Darín (O Eternauta)

: Ricardo Darín (O Eternauta) Melhor atriz em minissérie ou série de TV : Paulina Gaitán (Las Muertas)

: Paulina Gaitán (Las Muertas) Melhor criador em minissérie ou série de TV : Bruno Stagnaro (O Eternauta)

: Bruno Stagnaro (O Eternauta) Melhor série de longa duração: Beleza Fatal

Vale destacar que O Agente Secreto também já havia sido anunciado como vencedor de outras categorias dos prêmios Platino na quinta-feira (7):