"O Agente Secreto" e outras obras brasileiras vencem no Platino 2026; veja a lista

O cinema brasileiro foi premiado na lista de vencedores das principais categorias dos prêmios Platino, no México, na noite do sábado (9). Além de O Agente Secreto, que recebeu quatro troféus, Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, e a novela Beleza Fatal, do streaming HBO Max, estão entre os ganhadores.
O principal prêmio da noite, o de melhor filme ibero-americano de ficção, ficou para O Agente Secreto, assim como o de roteiro, o de ator (Wagner Moura) e de diretor (Kleber Mendonça Filho).
O longa, que se passa em Recife durante a ditadura militar brasileira, foi um dos grandes destaques do cinema nacional nos últimos anos, ao lado de Ainda Estou Aqui.
Chegou a disputar o Oscar no último mês de março em diversas categorias, mas não levou nenhum. Na categoria internacional, o prêmio ficou para o norueguês Valor Sentimental.
Já Apocalipse nos Trópicos fala sobre a relação de líderes de religiões evangélicas no Brasil com o contexto político e social do País na atualidade.
Beleza Fatal, por sua vez, é um folhetim de Raphael Montes que traz um elenco de peso com nomes como Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz. A produção foi bastante elogiada pela crítica e renovada para a segunda temporada.
Lista de vencedores dos prêmios Platino em 2026
- Melhor filme iberoamericano de ficção: O Agente Secreto
- Melhor comédia iberoamericana de ficção: La Cena
- Melhor filme de animação: Olivia & Las Nubes
- Melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos
- Melhor estreia: Sorda
- Melhor direção: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)
- Melhor ator: Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Melhor atriz: Blanca Soroa (Los Domingos)
- Melhor roteiro: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)
- Melhor minissérie ou série de TV: O Eternauta
- Melhor ator em minissérie ou série de TV: Ricardo Darín (O Eternauta)
- Melhor atriz em minissérie ou série de TV: Paulina Gaitán (Las Muertas)
- Melhor criador em minissérie ou série de TV: Bruno Stagnaro (O Eternauta)
- Melhor série de longa duração: Beleza Fatal
Vale destacar que O Agente Secreto também já havia sido anunciado como vencedor de outras categorias dos prêmios Platino na quinta-feira (7):
- Melhor música original: Tomas Alvez Souza, Mateus Alves (O Agente Secreto)
- Melhor montagem: Eduardo Serrano, Matheus Farias (O Agente Secreto)
- Melhor direção de arte: Thales Junqueira (O Agente Secreto)