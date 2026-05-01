Oscar do cineasta russo que havia sido perdido em voo é encontrado

Pavel Talankin ganhou Oscar por seu documentário "Mr Nobody Against Putin". ANGELA WEISS / AFP

A empresa aérea Lufthansa anunciou nesta sexta-feira (1º) que encontrou o Oscar do cineasta russo Pavel Talankin, extraviado durante voo entre Nova York, nos Estados Unidos e Frankfurt, na Alemanha.

Na quarta-feira (29), Talankin, premiado por seu documentário Mr Nobody Against Putin, não conseguiu embarcar com a estatueta em um voo no aeroporto JFK, informou o site de notícias Deadline.

Segundo o site, os agentes do órgão responsável pela segurança do aeroporto teriam considerado que o objeto poderia ser usado como arma branca.

O cineasta foi obrigado a despachá-la em uma caixa de papelão, segundo o Deadline. Mas, quando aterrissou na Alemanha, a estatueta havia desaparecido.

Nesta sexta-feira, a empresa aérea informou que a estatueta apareceu em Frankfurt, e que está coordenando uma entrega pessoal ao cineasta, além de investigar o ocorrido.

Talankin declarou ao Deadline que já voou pelo menos 10 vezes com o objeto sem qualquer problema.

— É totalmente incompreensível que considerem um Oscar como uma arma — declarou após aterrissar em Frankfurt na manhã de quinta-feira (30).