Kleber Mendonça Filho é parado pela PF em aeroporto ao retornar do México

Kleber Mendonça Filho durante o festival de Cannes em 2025. Sameer AL-DOUMY / AFP

Diretor de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho foi parado pela Polícia Federal ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na segunda-feira (11). O cineasta vinha do México, onde recebeu quatro troféus nos prêmios Platino.

Nas redes sociais, o diretor relatou como foi a experiência, considerado um procedimento de praxe.

"Parados na inspeção de bagagem na Polícia Federal em Guarulhos. Teve parabéns do policial pelo trabalho no Cinema e pelos troféus pesados na bagagem. Achei bonito. Obrigado", escreveu na rede social X.

Premiado no México

O longa O Agente Secreto recebeu a principal distinção da noite, a de melhor filme ibero-americano de ficção. A premiação se estendeu ainda ao roteiro, ator (Wagner Moura) e diretor (Kleber Mendonça Filho).

O Agente Secreto também já havia sido anunciado como vencedor de outras categorias dos prêmios Platino na última quinta-feira (7):

Melhor música original: Tomas Alvez Souza, Mateus Alves (O Agente Secreto)

Tomas Alvez Souza, Mateus Alves (O Agente Secreto) Melhor montagem: Eduardo Serrano, Matheus Farias (O Agente Secreto)

Eduardo Serrano, Matheus Farias (O Agente Secreto) Melhor direção de arte: Thales Junqueira (O Agente Secreto)