Diretor que faz filmes inspirados em manchetes de jornal leva a Palma de Ouro em Cannes; veja mais destaques

Filmes da Rússia, Romênia e Espanha foram agraciados na noite de premiação ocorrida no sábado (23). Valery HACHE / AFP

Produções do mundo todo ocuparam os holofotes na cidade francesa de Cannes ao longo da última semana. Nas telas, famílias disfuncionais, dramas históricos e relações complexas marcaram filmes como La Bola Negra, Minotaure e Fjord.

Esses são apenas alguns destaques da 79ª edição do Festival de Cannes, que se encerrou no sábado (23). Uma das principais vitrines do cinema internacional, o evento contou com a estreia de 22 filmes para a mostra competitiva. Nessa modalidade, as obras são exibidas a um júri de nove profissionais da indústria cinematográfica que escolhem os destaques em quesitos como direção, fotografia e atuação.

Na edição deste ano, o diretor sul-coreano Park Chan-Wook, de Oldboy (2003), presidiu o júri — que também contou com nomes como Demi Moore, atriz norte-americana de A Substância (2024), e Stellan Skarsgård, indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante deste ano por Valor Sentimental (2025).

A premiação mais aguardada ficou com o filme romeno-norueguês Fjord, que tem no elenco Sebastian Stan (o Soldado Invernal dos filmes da Marvel) e Renate Reinsve, de Valor Sentimental. Com a vitória, o cineasta romeno Cristian Mungiu recebeu sua segunda Palma de Ouro. Ele já havia conquistado uma pelo filme 4 meses, 3 semanas e 2 dias, de 2007.

O premiado

Fjord conta a história do casal de evangélicos Mihai e Lisbeth Gheorghiu. Quando o marido perde os pais, os dois se mudam com os cinco filhos para uma vila remota na Noruega, na esperança de reconstruir suas vidas perto da família de Lisbeth. Lá, aproximam-se dos vizinhos, os Halberg, cuja acolhida oferece a promessa de um novo começo. Mas a frágil paz começa a se desfazer quando a filha mais nova dos Gheorghiu, Elia, chega à escola coberta de hematomas.

Para desenvolver enredo premiado, Mungiu se inspirou em manchetes de jornal. Olivier CHASSIGNOLE / AFP

Para a revista norte-americana Variety, a produção é atenta às possibilidades de “mal-entendidos e conflitos do mundo”. Não é por acaso: Mungiu, que é jornalista, costuma basear seus filmes em manchetes de jornal para desenvolver seus enredos. Para ele, seu trabalho não consiste em reencenar o que aconteceu, mas partir de algo real para falar de temas contemporâneos.

No caso do filme lançado este ano, o diretor conta que o tema surgiu há cerca de uma década, mas foi apenas há quatro anos que ele começou a compilar casos para construir sua narrativa.

— Sempre busco falar de um dos principais problemas da nossa sociedade global contemporânea: esse conflito de valores, especialmente entre valores tradicionais e valores progressistas. Vemos que isso divide a sociedade entre grupos de pessoas que se detestam. Vivemos em um mundo globalizado, mas onde as pessoas estão divididas — disse Mungiu na coletiva após a primeira exibição do filme.

Já havia indícios do favoritismo de Fjord logo em sua primeira exibição: a obra foi escolhida como uma das apostas da temporada pela distribuidora Neon, conhecida por comprar os direitos de distribuição de filmes de destaques em festivais, como O Agente Secreto, e tem em seu currículo vencedores da Palma de Ouro como Parasita, em 2019, Anora, em 2024 (ambos receberiam o Oscar de Melhor Filme, posteriormente), e Foi Apenas um Acidente, no ano passado. Além disso, foi ovacionada por 12 minutos após sua primeira exibição, seguindo a tradição de longos aplausos que marca o festival.

Outros destaques

Um dos filmes exibidos na mostra competitiva já tem data de estreia no Brasil. Natal Amargo, lançamento do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (28). Mesmo sem prêmios, o longa teve aclamação popular: foram nove minutos de aplausos.

O filme mais aplaudido, porém, foi o espanhol La Bola Negra, da dupla de diretores Javier Calvo e Javier Ambrossi — que formaram um casal por cerca de 13 anos, mas romperam no ano passado. Com elenco composto pela atriz Penélope Cruz, o longa, que acompanha três personagens gays em diferentes épocas, conquistou 20 minutos de aplausos, dois a menos do que o recordista O Labirinto do Fauno, lançado no Festival de Cannes em 2006.

Apesar da longa parceria dos diretores, essa é a primeira história LGBT+ contada pelos cineastas.

— Em 10 anos trabalhando juntos, nunca havíamos escrito um homem gay. Por quê? Estávamos com vergonha? Achávamos que era óbvio demais? Então dissemos: temos que fazer isso — disse Ambrossi, em coletiva.

A dupla de diretores acabou dividindo o prêmio de Melhor Direção com o polonês Paweł Pawlikowski, com Fatherland. Protagonizado por Sandra Huller, de Anatomia de uma Queda (2023), o filme acompanha o escritor Thomas Mann e sua filha em uma jornada pelas ruínas da Alemanha do pós-guerra.

Já o Grande Prêmio, espécie de segundo lugar do festival, ficou com o russo Minotaure, que retrata o colapso na convivência de uma família. Em seu discurso de agradecimento, o diretor Andrey Zvyagintsev aproveitou para criticar o conflito entre Rússia e Ucrânia:

— Milhões de pessoas em ambos os lados da linha de frente sonham com apenas uma coisa: que os massacres terminem.

Já o Prêmio do Júri ficou com a alemã Valeska Grisebach, pelo filme The Dreamed Adventure. Confira todos os premiados pelo júri abaixo.

Tradicional prêmio de atuação canina

Não foram só grandes diretores ou atores premiados. A tradicional honraria paralela Palm Dog destacou a atuação da cadela chilena Yuri. Ela está no centro da história de La Perra, coprodução do Chile com o Brasil.

O filme é inspirado no livro A Cachorra (Intrínseca), de Pilar Quintana. Ele acompanha Silvia (Manuela Oyarzún), uma mulher que vive em uma ilha no sul do Chile, cuja relação com uma cadela desperta feridas profundas e desejos há muito reprimidos.

Anteriormente, a Palm Dog já foi entregue, por exemplo, ao cão Messi de Anatomia de uma Queda.

Júri responsável pela premiação foi composto por nove profissionais da indústria cinematográfica. Antonin THUILLIER / AFP

Os premiados

Palma de Ouro

Fjord, do romeno Cristian Mungiu

Grande Prêmio

Minotaure, do russo Andrey Zvyagintsev

Prêmio do Júri

The Dreamed Adventure, da alemã Valeska Grisebach

Melhor Direção

Os espanhois Javier Calvo e Javier Ambrossi, de La Bola Negra, e o polonês Pawel Pawlikowski, de Fatherland

Melhor Ator

O francês Valentin Campagne e o belga Emmanuel Macchia, de Coward

Melhor Atriz

A belga Virginie Efira e a japonesa Tao Okamoto, de All of a Sudden

Melhor Roteiro

Notre Salut, do francês Emmanuel Marre

Câmera de Ouro

Benimana, da ruandesa Marie-Clementine Dusabejambo

Palma de Ouro de curta-metragem

For the Opponents, do argentino Federico Luis

Palmas de Ouro honorárias

Os americanos John Travolta e Barbra Streisand, e o neozelandês Peter Jackson





*com agências de notícias

*com orientação e supervisão de Samuel Bizachi



























