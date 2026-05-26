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Diretor que faz filmes inspirados em manchetes de jornal leva a Palma de Ouro em Cannes; veja mais destaques

Ao todo, 22 filmes competiram pela Palma de Ouro, principal premiação do evento; ovação de 20 minutos e críticas a líderes mundiais também foram destaque

Breno Bauer*

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