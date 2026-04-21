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Saiba por que Sydney Sweeney foi cortada de "O Diabo Veste Prada 2"

A atriz interpretaria a si mesma na história e dividiria a cena com Emily Blunt, cuja personagem agora trabalha na Dior

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