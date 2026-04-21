Saiba por que Sydney Sweeney foi cortada de "O Diabo Veste Prada 2"

Atriz ficou conhecida por seu papel em "Euphoria" e no filme "A Empregada". Dia Dipasupil / AFP

Sydney Sweeney, conhecida por suas atuações na série Euphoria e no filme A Empregada, teve sua participação no filme O Diabo Veste Prada 2 cortada da versão final.

De acordo com o site Entertainment Weekly, no longa, a atriz interpretaria a si mesma enquanto era vestida pela personagem de Emily Blunt, em uma cena ambientada na Dior, onde a mesma agora trabalha.

A decisão teria sido motivada, em termos editoriais, pelo fato de o momento não se encaixar no restante da sequência.

Procurados, os representantes da Disney e da atriz não se manifestaram até a publicação desta matéria.

Faltam poucos dias para a estreia de O Diabo Veste Prada 2 nos cinemas brasileiros, marcado para o dia 30 de abril.

A produção traz de volta Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) e Stanley Tucci (Nigel) para as telonas.

Na história, a editora-chefe da revista Runway, Miranda Priestly, enfrenta o declínio da mídia impressa e as mudanças no mundo da moda. Para se adaptar à nova realidade, Miranda precisa do apoio de Emily Charlton, sua ex-assistente que se tornou uma executiva de luxo.

Assista ao trailer de "O Diabo Veste Prada 2"