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"Quero contar histórias que gerem reflexão e desconforto": Bella Campos fala sobre impacto de "Vale Tudo" e estreia no cinema

Em cartaz com "Cinco Tipos de Medo", a atriz de 28 anos destaca o momento de transição na carreira

Lou Cardoso

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