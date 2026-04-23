Quem é Jaafar Jackson, que interpreta Michael Jackson na cinebiografia do cantor

Jaafar Jackson interpreta Michael Jackson na cinebiografia "Michael". Glen Wilson / Lionsgate / Divulgação

Interpretar Michael Jackson no cinema não é tarefa simples, e a missão ficou com Jaafar Jackson, sobrinho do artista, que assume o papel do Rei do Pop na cinebiografia Michael, com chega às salas nesta quinta-feira (23).

Após um longo processo de seleção de elenco, o diretor Antoine Fuqua e o produtor Graham King escolheram o jovem de 29 anos para o papel, que marca, praticamente, a sua estreia no cinema.

As semelhanças com o próprio tio são inegáveis, especialmente na habilidade de replicar a voz e as danças complexas do astro, já apontadas pelos espectadores de Michael.

O fotógrafo Kevin Mazur, que trabalhou na produção Michael e na turnê This is it, com o próprio Michael Jackson, elogiou Jaafar e ressaltou sua semelhança com o Rei do Pop:

— Vendo o Jaafar se apresentar, eu pensei: 'Uau, é o Michael'. A maneira como ele se parece e age, seus trejeitos, tudo, ele é o Michael Jackson. Para qualquer pessoa que não teve a chance de ver o Michael se apresentar ao vivo durante a vida dele, era assim que era — afirmou à revista Entertainment Weekly.

Quem é Jaafar Jackson

Filho de Jermaine Jackson, terceiro irmão mais velho de Michael e integrante do grupo Jackson 5, Jaafar Jackson nasceu em 25 de julho de 1996, em Los Angeles.

Jaafar canta e compõe desde os 12 anos e também é dançarino, mas não tem experiência formal em atuação. Em 2010, aos 13 anos, ele teria tentado comprar uma arma de choque em um e-commerce, o que levou a uma investigação envolvendo sua família por parte da polícia e do serviço de proteção infantil.

Jaafar também participou do reality show The Jacksons: Next Generation, que acompanhou membros da família Jackson em 2015.

Carreira na música

O cantor lançou seu primeiro single, Got Me Singing, em 2019. O clipe da música foi gravado na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro (veja abaixo). Jaafar escolheu o cenário brasileiro para homenagear o legado de Michael Jackson, que gravou o clipe de They Don't Care About Us em Salvador, na Bahia.

Veja o clipe de "Got Me Singing"