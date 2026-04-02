Quando estreia "O Diabo Veste Prada 2"?

Sequência de "O Diabo Veste Prada" promete trazer personagens icônicos de volta às telonas. Getty Images / Divulgação

A sequência de um dos filmes mais famosos dos anos 2000 está chegando: 20 anos após o lançamento do original, O Diabo Veste Prada 2 vai estrear nos cinemas no dia 30 de abril e trará de volta Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) e Stanley Tucci (Nigel) para as telonas.

No filme, a editora-chefe da revista Runway, Miranda Priestly, enfrenta o declínio da mídia impressa e as mudanças no mundo da moda. Para se adaptar à nova realidade, Miranda precisa do apoio de Emily Charlton, sua ex-assistente que se tornou uma executiva de luxo.

Assinado pela roteirista Aline Brosh McKenna e dirigido por David Frankel, o segundo filme é baseado no livro A Vingança veste Prada, de Lauren Weisberger, publicado em 2013, mas conta uma história original (veja o trailer abaixo).

Estilo no cinema

A atriz Anne Hathaway já afirmou que quer que o público se arrume para assistir ao filme. É hora de tirar o look mais estiloso do armário, comprar a pipoca e se preparar para O Diabo Veste Prada 2.

Em entrevista à Vogue, a atriz disse esperar que as pessoas "se lembrem de como elas se divertiram usando rosa choque e indo ver Barbie" e "que todos visam sua roupa favorita aprovada por Miranda Priestly e simplesmente se divirtam muito".

Veja o trailer de O Diabo Veste Prada 2