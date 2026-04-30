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Ícone ou workaholic?
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Por que Miranda Priestly foi marcada como vilã em "O Diabo Veste Prada"?

Duas décadas depois, a personagem imortalizada por Meryl Streep volta aos cinemas na sequência que estreia nesta quinta-feira

Lou Cardoso

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