Cerimônias do Oscar de 2027 e 2028 têm datas definidas; saiba quando

Datas das próximas edições do Oscar foram definidas na segunda-feira (7). ANGELA WEISS / AFP

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Ampas) definiu as datas para as próximas duas cerimônias do Oscar. A 99ª edição ocorre em 14 de março de 2027. Já a 100ª será realizada no dia 5 de março de 2028.

O anúncio foi feito pela organização na última terça-feira (7) e marca a permanência da tradicional cerimônia no mês de março.

O Oscar marca tradicionalmente o fim do calendário anual da temporada de premiações de cinema em Hollywood.

Uma nova era

As duas próximas edições do prêmio, de 2027 e 2028, também são as últimas no modelo atual da parceria da Academia com a ABC, que transmite o prêmio na TV nos Estados Unidos.

A partir de 2029, o Oscar será transmitido mundialmente pelo YouTube. No mesmo ano, ele sai do Dolby Theatre e vai para o Peacock Theatre, espaço fora da Hollywood Boulevard com capacidade para o dobro de pessoas.