Cinema

Definição

Cerimônias do Oscar de 2027 e 2028 têm datas definidas; saiba quando

99ª e a 100ª edições da premiação acontecem antes de mudanças previstas para 2029

Estadão Conteúdo

Laysa Zanetti. Colaborou Redação Estadão Conteúdo

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