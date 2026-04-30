"O Diabo Veste Prada": por onde anda o ator que interpretou o namorado de Andy

O ator Adrian Greiner interpretou Nate em "O Diabo Veste Prada". Reprodução / iMDb / 20th Century Studios

Com a estreia de O Diabo Veste Prada 2 nos cinemas nesta quinta-feira (30), o público volta a sentir a nostalgia do primeiro filme ao rever Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci nas telonas.

No entanto, uma pergunta passou a circular entre os espectadores: onde está Adrian Grenier, que interpretou Nate Cooper, namorado de Andy Sachs no primeiro filme?

O diretor dos dois longas, David Frankel, afirmou que chegou a considerar o retorno do personagem na sequência, mas a ideia não avançou por conta do cronograma de filmagens. Já Grenier, hoje com 49 anos, disse em entrevista à revista People que se sentiu "decepcionado por não ser incluído" no filme.

— Aparentemente, o meu personagem é controverso, então ele pode precisar do seu próprio spin-off. Tenho que defender o meu personagem. Se o Nate é realmente o vilão de O Diabo Veste Prada, gostaria de ver o que o personagem dele faz além disso, em um spin-off — disse.

Por onde anda Adrian Grenier?

O ator não fez tanto sucesso quanto o restante do elenco de O Diabo Veste Prada, mas ainda teve uma carreira consolidada em Hollywood nos anos 2000. Seu maior destaque foi o protagonismo na série Entourage, da HBO, que encerrou em 2009.

Após o final da seréi, Adrian participou de projetos menores, como os filmes Adeus Mundo (2013) e Assalto ao Poder (2016), além da minissérie Clickbait (2021). Desde então, o ator não participou mais de nenhuma grande produção e escolheu se dedicar à família.

Pai de dois filhos e ambientalista

Conforme informações reunidas pela revista GQ, Adrian Grenier, além de ator, é ambientalista e está atualmente casado com Jordan Roemmele. Os dois são pais de Seiko Aurelius, 2 anos, e Evren Saint-Eros, um.

Em 2020, o ator comprou um rancho de 46 hectares – cerca de 186 mil metros quadrados – em Bastrop, no Texas, Estados Unidos, onde vive até hoje ao lado de sua esposa e filhos.

— Aqui você dorme melhor, se sente mais equilibrado e tem uma sensação de bem-estar. É bom para a saúde mental, para desenvolver habilidades, resiliência e tudo isso. Isso te permite fazer escolhas mais conscientes e sábias em relação à forma como você vive, como trata os outros e, em especial, como trata o meio ambiente — disse o artista à People.

— Sou colocado no meu lugar todos os dias. É um processo de ser constantemente lembrado da perfeição da natureza e dos seus sistemas, e também de como somos pequenos diante de seu poder infinito. Estou aqui apenas para servir da melhor forma que puder. Para mim, é cortar lenha, carregar água e simplesmente estar presente e dar o meu melhor — continuou.

Em seu Instagram, onde ele acumula 716 mil seguidores, Adrian compartilha sua rotina no rancho e fala sobre pautas sustentáveis, além de discutir sobre paternidade e masculinidade positiva.

Apesar da vida pacífica no rancho, a expectativa é que Adrian Grenier retome as atividades em Hollywood. Ele está creditado como ator principal do filme You, Always, que está em fase de pós-produção, ainda sem data de estreia.



