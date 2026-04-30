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"O Diabo Veste Prada": por onde anda o ator que interpretou o namorado de Andy

Adrian Grenier, que viveu Nate, ficou de fora de "O Diabo Veste Prada 2", que estreia nesta quinta-feira (30)

Zero Hora

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