"O Diabo Veste Prada 2”: veja o antes e depois do elenco 20 anos após a estreia

O elenco principal de "O Diabo Veste Prada 2" se reuniu na première mundial do filme em Nova York. ANGELA WEISS / AFP

Um dos filmes mais aguardados de 2026, O Diabo Veste Prada 2 finalmente chegou às telonas nesta quinta-feira (30), trazendo de volta o icônico elenco da produção original: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Vinte anos após a estreia do primeiro filme, eles retomam seus papéis e retornam ao universo da revista Runway, prontos para apresentar ao público a sequência do clássico dos anos 2000. Mas o quanto eles e suas carreiras mudaram nesse período?

Veja o antes e depois do elenco de "O Diabo Veste Prada"

Meryl Streep (Miranda Priestly)

Meryl Streep em "O Diabo Veste Prada" (esquerda) e "O Diabo Veste Prada 2" (direita). Reprodução / 20th Century Studios Brasil

Vivida por Meryl Streep, a personagem foi inspirada em Anna Wintour, que comandou a Vogue por 37 anos e atualmente ocupa o cargo de diretora global de conteúdo da Condé Nast, além de supervisionar as edições da revista.

Antes mesmo de O Diabo Veste Prada, Meryl já acumulava clássicos do cinema, como As Horas, As Pontes de Madison, A Escolha de Sofia e Kramer vs. Kramer — filme que lhe rendeu seu primeiro Oscar, um dos três que conquistou ao longo da carreira. Desde então, a atriz segue em evidência com sucessos como Mamma Mia!, Dúvida e Não Olhe Para Cima.

Anne Hathaway (Andrea Sachs)

Anne Hathaway em "O Diabo Veste Prada" (esquerda) e "O Diabo Veste Prada 2" (direita). Reprodução / 20th Century Studios Brasil

Anne Hathaway retorna como Andrea “Andy” Sachs para trabalhar novamente ao lado de Miranda Priestly, em meio ao declínio da mídia impressa e às transformações no mundo da moda.

O Diabo Veste Prada consolidou a carreira da atriz, que despontava em Hollywood após o sucesso de O Diário da Princesa. Desde então, Anne estrelou produções de destaque como Um Dia, Interestelar, Oito Mulheres e um Segredo e Os Miseráveis, filme que lhe rendeu o Oscar.

Emily Blunt (Emily Charlton)

Emily Blunt em "O Diabo Veste Prada" (esquerda) e "O Diabo Veste Prada 2" (direita). Reprodução / 20th Century Studios Brasil

A personagem Emily Charlton é a que tem a maior evolução na história de O Diabo Veste Prada 2 ao deixar o posto de assistente de Miranda e se tornar uma executiva na Dior.

Após O Diabo Veste Prada, Emily Blunt deslanchou em Hollywood. Ela seguiu em algumas comédias românticas, mas começou a ganhar destaque em dramas como A Jovem Rainha Vitória, Um Lugar Silencioso e O Retorno de Mary Poppins.

Stanley Tucci (Nigel)

Stanley Tucci em "O Diabo Veste Prada" (esquerda) e "O Diabo Veste Prada 2" (direita). Reprodução / ANGELA WEISS / iMDB /AFP

Diretor de arte da Runway e principal confidente de Miranda Priestly, Nigel retorna em O Diabo Veste Prada 2 com o mesmo humor afiado e sarcasmo que marcaram o primeiro filme, novamente interpretado por Stanley Tucci.

Ao longo da carreira, o ator manteve a versatilidade em diferentes gêneros, com destaque para a franquia Jogos Vorazes, além de dramas como Um Olhar do Paraíso e Conclave, e a parceria com Meryl Streep em Julie & Julia.