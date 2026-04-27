Fantaspoa 2026 anuncia vencedores e números do festival

Consolidado como o maior festival de cinema dedicado ao gênero fantástico da América Latina, o Fantaspoa encerrou sua edição de 2026 na noite deste domingo (26) com cerimônia de premiação. Também foi realizada a exibição de Remanente: Voltagem, longa-metragem gaúcho dirigido por Kapel Furman e produzido pela Fantaspoa Produções.
Na competição internacional, o prêmio de melhor filme foi para o alemão Interior. O boliviano Cielo foi o grande vencedor da competição ibero-americana, enquanto Covil recebeu o prêmio de melhor filme nacional (confira a relação de vencedores no final da matéria).
Um dos principais marcos da 22ª edição foi a entrega do Prêmio Méliès de Prata para melhor longa-metragem europeu. O troféu foi para Gaua, produção espanhola. Com esse prêmio, o Fantaspoa se tornou o primeiro festival não europeu a receber essa distinção. Para os organizadores, isso reforça o prestígio do evento no circuito internacional do cinema fantástico.
Além disso, o festival também divulgou o balanço de público deste ano. Realizado desde 8 de abril, o Fantaspoa registrou 550 mil acessos entre o público presencial nas salas de cinema (Cinemateca Capitólio, Cinemateca Paulo Amorim, CineBancários, Sala Redenção e Instituto Ling) e nas exibições gratuitas pela plataforma Darkflix+ (iniciada no dia 17), que reuniu uma seleção de 77 curtas do evento.
Ainda, o Fantaspoa recebeu mais de 80 convidados nacionais e internacionais, sendo também responsável por 24 estreias mundiais.
Competição internacional
- Melhor filme: Interior
- Melhor direção: Dean Francis, por Body Blow
- Melhor roteiro: Chris Marrs Piliero, por Apofeníacos
- Melhor direção de arte: Andy Currie, por Marama
- Melhor ator: Alper Kul, por A Maldita Mesa Turca
- Melhor atriz: Jelena Djokić, por Karmadonna
- Melhor fotografia: Meekaaeel Adam, por A Travessia
- Melhores efeitos especiais: Mag Mag
- Menção honrosa de filme mais assustador: Dead Eyes
- Menção honrosa de melhor sonho febril: Acampamento
- Menção honrosa de melhor coreografia: Levitando
Competição Ibero-Americana
- Melhor filme: Cielo
- Melhor direção: Tomás Pichardo Espaillat, por Olívia e as Nuvens
- Melhor roteiro: Paul Urkijo Alijo, por Gaua
- Melhor ator: Fernando Arze Echalar, por Cielo
- Melhor atriz: Flora Sylvestre, por Lua Rosa: A Sétima Ascensão de Atabey
Competição de Curtas-Metragens
- Nacional: Contrato
- Animação internacional: Praying Mantis
- Live-action internacional: Tainted Love
- Prêmio Melies: Glory Hole
- Menção honrosa: Klee
Competição Low Budget Great Films
- Melhor filme: O Perigo em Pincer Point
- Menção honrosa: Bagworm
Competição nacional
- Melhor Filme: Covil
- Prêmio Madrugadão: Mad Mask
- Prêmio Méliès de Prata: Gaua
- Prêmio especial de melhor elenco: Retiro Corporativo