Fantaspoa 2026 anuncia vencedores e números do festival

"Covil" foi o vencedor na competição nacional. Fantaspoa / Divulgação

Consolidado como o maior festival de cinema dedicado ao gênero fantástico da América Latina, o Fantaspoa encerrou sua edição de 2026 na noite deste domingo (26) com cerimônia de premiação. Também foi realizada a exibição de Remanente: Voltagem, longa-metragem gaúcho dirigido por Kapel Furman e produzido pela Fantaspoa Produções.

Na competição internacional, o prêmio de melhor filme foi para o alemão Interior. O boliviano Cielo foi o grande vencedor da competição ibero-americana, enquanto Covil recebeu o prêmio de melhor filme nacional (confira a relação de vencedores no final da matéria).

Um dos principais marcos da 22ª edição foi a entrega do Prêmio Méliès de Prata para melhor longa-metragem europeu. O troféu foi para Gaua, produção espanhola. Com esse prêmio, o Fantaspoa se tornou o primeiro festival não europeu a receber essa distinção. Para os organizadores, isso reforça o prestígio do evento no circuito internacional do cinema fantástico.

Além disso, o festival também divulgou o balanço de público deste ano. Realizado desde 8 de abril, o Fantaspoa registrou 550 mil acessos entre o público presencial nas salas de cinema (Cinemateca Capitólio, Cinemateca Paulo Amorim, CineBancários, Sala Redenção e Instituto Ling) e nas exibições gratuitas pela plataforma Darkflix+ (iniciada no dia 17), que reuniu uma seleção de 77 curtas do evento.

Leia Mais Vitória Strada estrela filme de terror e comenta sessão em Porto Alegre

Ainda, o Fantaspoa recebeu mais de 80 convidados nacionais e internacionais, sendo também responsável por 24 estreias mundiais.

Competição internacional

Melhor filme: Interior

Melhor direção: Dean Francis, por Body Blow

Melhor roteiro: Chris Marrs Piliero, por Apofeníacos

Melhor direção de arte: Andy Currie, por Marama

Melhor ator: Alper Kul, por A Maldita Mesa Turca

Melhor atriz: Jelena Djokić, por Karmadonna

Melhor fotografia: Meekaaeel Adam, por A Travessia

Melhores efeitos especiais: Mag Mag

Menção honrosa de filme mais assustador: Dead Eyes

Menção honrosa de melhor sonho febril: Acampamento

Menção honrosa de melhor coreografia: Levitando

Competição Ibero-Americana

Melhor filme: Cielo

Melhor direção: Tomás Pichardo Espaillat, por Olívia e as Nuvens

Melhor roteiro: Paul Urkijo Alijo, por Gaua

Melhor ator: Fernando Arze Echalar, por Cielo

Melhor atriz: Flora Sylvestre, por Lua Rosa: A Sétima Ascensão de Atabey

Competição de Curtas-Metragens

Nacional: Contrato

Animação internacional: Praying Mantis

Live-action internacional: Tainted Love

Prêmio Melies: Glory Hole

Menção honrosa: Klee

Competição Low Budget Great Films

Melhor filme: O Perigo em Pincer Point

Menção honrosa: Bagworm

Competição nacional