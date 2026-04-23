Cinema

Vencedor do Oscar

"O Poderoso Chefão: Parte 2": Dean Tavoularis, diretor de arte do filme, morre aos 93 anos

Designer faleceu de causas naturais em Paris, na França. Ele deixa a esposa, a atriz francesa Aurore Clément, e duas filhas, Alison e Gina

Estadão Conteúdo

Nico Garófalo

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