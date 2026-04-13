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"É um assunto coberto de mistério": por que filmes espíritas fazem sucesso no Brasil

Com estreia nesta quinta-feira (16), "O Advogado de Deus", de Wagner de Assis, amplia a lista de produções sobre a temática

Carlos Redel

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