Cinema

Elas estão de volta!
Notícia

Por que "O Diabo Veste Prada" ainda é tão popular? Sequência estreia nesta quinta-feira

Filmes, que retratam os bastidores do mundo da moda de luxo e das revistas norte-americanas, instigam a curiosidade dos espectadores

Yasmim Girardi

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