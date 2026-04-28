Câmara do Recife rejeita projeto que daria a Wagner Moura título de cidadão honorário

O projeto que pretendia tornar o ator Wagner Moura cidadão recifense acabou rejeitado em votação na Câmara Municipal do Recife, na segunda-feira (27), por não alcançar o número mínimo de votos necessários.
Segundo o g1, a proposta do vereador Carlos Muniz (PSB) foi apresentada após a repercussão de O Agente Secreto, estrelado por Moura e gravado em Recife. O longa recebeu quatro indicações ao Oscar e venceu dois prêmios no Globo de Ouro.
Apesar de ter registrado mais votos favoráveis do que contrários, 16 a 7, a Câmara exige ao menos 23 votos para aprovar a concessão do título. Apenas 23 dos 37 vereadores participaram da sessão.
Veja como votaram os vereadores
Votaram a favor:
- Aderaldo Pinto (PSB)
- Chico Kiko (PP)
- Carlos Muniz (PSDB)
- Fabiano Ferraz (MDB)
- Gilberto Alves (Republicanos)
- Hélio Guabiraba (PSB)
- Júnior de Cleto (PSB)
- Luiz Eustáquio (PSB)
- Marco Aurélio Filho (PV)
- Professora Ana Lucia (Republicanos)
- Rinaldo Júnior (PSB)
- Rodrigo Coutinho (Republicanos)
- Romerinho Jatobá (PSB)
- Samuel Salazar (MDB)
- Tadeu Calheiros (MDB)
- Zé Neto (PSB)
Votaram contra:
- Agora é Rubem (PSB)
- Allef Collins (PP)
- Davi Muniz (PSB)
- Eduardo Moura (Novo)
- Gilson Machado Filho (PL)
- Felipe Alecrim (Novo)
- Thiago Medina (PL)