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Câmara do Recife rejeita projeto que daria a Wagner Moura título de cidadão honorário

Proposta surgiu após o ator baiano protagonizar o longa "O Agente Secreto", que se passa na capital pernambucana

Zero Hora

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