Câmara do Recife rejeita projeto que daria a Wagner Moura título de cidadão honorário

Longa de Kléber Mendonça Filho se passa em Recife. Victor Jucá / Divulgação

O projeto que pretendia tornar o ator Wagner Moura cidadão recifense acabou rejeitado em votação na Câmara Municipal do Recife, na segunda-feira (27), por não alcançar o número mínimo de votos necessários.

Segundo o g1, a proposta do vereador Carlos Muniz (PSB) foi apresentada após a repercussão de O Agente Secreto, estrelado por Moura e gravado em Recife. O longa recebeu quatro indicações ao Oscar e venceu dois prêmios no Globo de Ouro.

Apesar de ter registrado mais votos favoráveis do que contrários, 16 a 7, a Câmara exige ao menos 23 votos para aprovar a concessão do título. Apenas 23 dos 37 vereadores participaram da sessão.

Veja como votaram os vereadores

Votaram a favor:

Aderaldo Pinto (PSB)

Chico Kiko (PP)

Carlos Muniz (PSDB)

Fabiano Ferraz (MDB)

Gilberto Alves (Republicanos)

Hélio Guabiraba (PSB)

Júnior de Cleto (PSB)

Luiz Eustáquio (PSB)

Marco Aurélio Filho (PV)

Professora Ana Lucia (Republicanos)

Rinaldo Júnior (PSB)

Rodrigo Coutinho (Republicanos)

Romerinho Jatobá (PSB)

Samuel Salazar (MDB)

Tadeu Calheiros (MDB)

Zé Neto (PSB)

Votaram contra:

Agora é Rubem (PSB)

Allef Collins (PP)

Davi Muniz (PSB)

Eduardo Moura (Novo)

Gilson Machado Filho (PL)

Felipe Alecrim (Novo)

Thiago Medina (PL)



