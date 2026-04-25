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Além de "O Diabo Veste Prada 2", veja quais são os filmes de Anne Hathaway que estreiam em 2026

Atriz retorna ao icônico papel de Andy Sachs na sequência, que estreia na próxima quinta-feira nos cinemas

Estadão Conteúdo

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