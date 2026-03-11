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Wagner Moura fala sobre Carnaval, medos e expectativa para o Oscar: "Fazemos um cinema muito bom"

Conversa com Amelia Dimoldenberg faz parte do quadro Oscars Pre-Luncheon Luncheon — uma série de entrevistas realizadas com os indicados à premiação

Zero Hora

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