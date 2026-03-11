Wagner Moura fala sobre Carnaval, medos e expectativa para o Oscar: "Fazemos um cinema muito bom"

Segundo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Wagner Moura apresentará um dos prêmios do Oscar. Oscar / YouTube / Reprodução

Indicado aMelhor Ator, no Oscar 2026, Wagner Moura relembrou do Carnaval do Brasil e falou sobre as expectativas para a premiação durante entrevista com a influenciadora Amelia Dimoldenberg, publicada no canal oficial do Oscar, no YouTube.

— É uma sensação ótima. É claro que me sinto muito honrado, grato, e espero muito que isso abra a possibilidade para outros atores da América do Sul também conseguirem isso, porque fazemos um cinema muito bom — afirmou.

Wagner pode realizar um feito inédito no próximo domingo (15), quando serão anunciados os vencedores: ser o primeiro homem brasileiro a levar a estatueta de Melhor Ator para casa. Além disso, o ator apresentará um dos prêmios da noite, conforme anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Em meio à expectativa da premiação, Wagner Moura não deixa de exaltar um evento bem brasileiro: o Carnaval.

— É uma sensação tão libertadora, sabe? As pessoas no Brasil esperam o ano inteiro pelo Carnaval, né? Às vezes, acho que o ano no Brasil só começa lá por março. (...) Eu só quero estar no Carnaval.

A 98ª edição do Oscar ocorre no domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Teatro e futebol

A conversa descontraída com Amelia Dimoldenberg faz parte do quadro Oscars Pre-Luncheon Luncheon — uma série de entrevistas realizadas com os indicados à premiação.

O ator destacou a sua relação com o teatro e a necessidade de se reinventar:

— Eu vim do teatro, e acho que os atores que começaram no teatro, eventualmente precisam voltar para o teatro, meio que para se reinventar. Sabe, acho que entendo melhor por que sou ator ou por que estou fazendo isso.

Wagner contou que, ao finalizar as gravações da série Narcos, ele fez uma dieta vegana para se "livrar da energia naquele personagem".

— Quando terminei as gravações de Narcos, ganhei 18 quilos para interpretar aquele papel. Então, decidi fazer uma dieta vegana, não só para perder peso, mas para me livrar da energia daquele personagem. De alguma forma, achei que não comer carne me ajudaria com isso. Me senti muito, muito, muito bem quando estava fazendo.

Entusiasta do futebol, o brasileiro admite torcer mais para o time de sua cidade natal, Salvador, do que para a Seleção Brasileira. Porém, em ano de Copa do Mundo, ele abre uma exceção.

— Sou um grande fã. E torço para um time da minha cidade natal, o Vitória. E tenho que dizer, me importo mais com esse time do que com a Seleção Brasileira. (...) Mas a Copa do Mundo é diferente. Copa do Mundo, e eu vou dizer: Vai Brasil! — dispara.

"Como se vivêssemos em universos paralelos"

Ao ser questionado sobre seu maior medo, Wagner não citou morte, aranhas, escuro ou altura. O que realmente assusta o ator é o fato de que "a verdade no mundo não importa mais", segundo ele.

— Eu não tenho medo de muitas coisas. Mas tenho do fato de que a verdade no mundo não importa mais. Isso é algo que me assusta muito, ver pessoas vivendo em diferentes estados mentais, consumindo diferentes tipos de informação. Para alguns, é como se vivêssemos em universos paralelos diferentes — pondera.

Veja a entrevista completa

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