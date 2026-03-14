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Wagner Moura fala sobre campanha do Oscar e relembra início de “O Agente Secreto” em Gramado

Ator agradece torcida dos gaúchos e comenta rotina intensa na disputa pelo prêmio de melhor ator em 2026

Kelly Matos

Direto de Los Angeles

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Babi Bitencourt

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