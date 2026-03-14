Wagner Moura fala sobre campanha do Oscar e relembra início de “O Agente Secreto” em Gramado

A caminho da cerimônia do Oscar 2026, Wagner Moura falou sobre a longa trajetória da campanha por sua indicação a melhor ator por O Agente Secreto. Em entrevista a Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, e Babi Bitencourt, da Rádio Atlântida, em Los Angeles (EUA), o ator refletiu sobre o percurso até aqui e brincou ao ser questionado se “o chão passou”, em referência ao que dizia no início da jornada. “Passou”, respondeu, rindo.

Moura explicou que já nem se reconhece naquele artista que começou o processo meses atrás. Lembrou que, desde a estreia do filme em Cannes, em maio de 2025, vive uma rotina intensa. No meio da agenda de divulgação, ainda conseguiu montar e apresentar uma peça de teatro, o que fez com que sua vida profissional e pessoal se misturassem de forma exaustiva.

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O ator destacou que a campanha para o Oscar é diferente de qualquer lançamento convencional:

— Você precisa convencer as pessoas a assistirem ao seu filme, conversar com elas.

Apesar do cansaço, diz que a experiência é prazerosa por permitir encontros com pessoas que admira. O desafio, afirma, é equilibrar tudo com a vida pessoal e a criação dos três filhos:

— É um equilíbrio difícil, mas ninguém está reclamando.

Durante a conversa, as repórteres relembraram que a origem de O Agente Secreto também passa pelo Rio Grande do Sul, já que o projeto foi apresentado no Festival de Cinema de Gramado em 2013. Ao ver uma foto trazida pela equipe, o ator comentou com humor o registro da época e recordou o prêmio honorário que recebeu da cidade.

— Eu sempre quis ganhar um Kikito. Não, eu ganhei o Kikito, honorário. Não me lembro mais como chamava aquele prêmio. Esse prêmio da cidade (Gramado). Eu esqueci, mas foi um prêmio que não é esse aqui, do Solzinho. Que é lindo, mas foi outro. Eu fiquei muito honrado. Acho que foi nessa ocasião que eu encontrei com o Kleber, naquela cidade linda.

Moura aproveitou para enviar um recado ao público gaúcho:

— Obrigado por toda a torcida, por todo o engajamento, por toda a força que vocês têm dado a esse filme. Antes de se despedir, brincou sobre a expectativa para a cerimônia: — Agora, vamos pegar outra estatueta. É isso que eu quero.

Em entrevista ao Grupo RBS, Wagner Moura relembrou de encontro primordial com Kleber, em Gramado, em 2013. Kelly Matos / Agência RBS