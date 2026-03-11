Wagner Moura apresentará um dos prêmios do Oscar 2026

Wagner Moura não comparecerá ao Oscar 2026 apenas como candidato ao prêmio de melhor ator por seu papel em O Agente Secreto. Segundo o anúncio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desta quarta-feira (11), o ator brasileiro também apresentará um dos prêmios da noite.
O nome de Wagner Moura foi divulgado em uma lista, assim como o de outras personalidades famosas: Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Pedro Pascal, Ewan McGregor, e outros. Ainda não se sabe quais categoriais serão apresentadas por eles.
Além desses artistas, a Academia também havia revelado que os atores Robert Downey Jr, Anne Hathaway, Paul Mescal, Demi Moore, Chris Evans e Gwyneth Paltrow apresentariam categorias durante a cerimônia.
A 98ª edição do Oscar será apresentada por Conan O'Brien. O evento ocorre no domingo (15), em Los Angeles, Estados Unidos.
O Brasil está na disputa com quatro indicações por O Agente Secreto: Melhor Ator, com Wagner Moura, Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.
Confira a lista com apresentadores:
Onde assistir ao Oscar 2026?
- Televisão: A TV Globo transmite após o Fantástico
- Streaming: TNT/HBO Max a partir das 20h
- Data: 15 de março
- Horário da cerimônia do Oscar 2026: por volta de 21h30min