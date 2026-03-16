Cinema

Não foi desta vez
Notícia

"Valor Sentimental" desbanca "O Agente Secreto" e leva o Oscar de melhor filme internacional

Longa norueguês venceu a disputa na cerimônia realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles

William Mansque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS