Valerie Perrine, atriz de "Superman" morre aos 82 anos

Valerie Perrine foi diagnosticada com Parkinson em 2015. Warner Bros. Pictures / Divulgação

Valerie Perrine, conhecida por sua participação em Superman, morreu aos 82 anos nesta segunda-feira (23). Conforme divulgado pela Variety, a atriz foi diagnosticada com Parkinson em 2015 e a causa da morte não foi revelada.

Durante a carreira, Valeria se tornou símbolo de prestígio em Hollywood. Ela carregou leveza e ironia como Eve Teschmacher nos filmes do herói, e também chamou atenção pela atuação encantadora em "Lenny", que lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Nascida no Texas, em 1943, Valerie começou a carreira como modelo e "showgirl" nas noites de Las Vegas.

Em 1973, ela se tornou a primeira mulher a ter os seios intencionalmente à mostra na televisão, quando apareceu no filme Steambath. Segundo a atriz, ela foi escalada para o papel por sua "atitude descontraída para aparecer de topless, algo que havia cultivado nos palcos de Las Vegas e nas praias da Europa".

Em "Lenny" (1974), cinebiografia dirigida por Bob Fosse, a atriz viveu Honey Bruce, mulher do polêmico comediante Lenny Bruce (Dustin Hoffman), e entregou uma performance que arrebatou a crítica.

A atuação lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, o Bafta de revelação e uma indicação ao Oscar.