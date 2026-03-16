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Vaias e gritos de "roubado": público reage à derrota do Brasil no Oscar em bar de Porto Alegre

Público manteve o clima de celebração e vibrou a cada referência a "O Agente Secreto" durante a cerimônia

Camila Bengo

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