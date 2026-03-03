"Todo Mundo em Pânico 6" lança trailer; saiba quando o filme chega aos cinemas

Trailer mostra que o filme também deve abordar temas atuais. Reprodução / IMDB

Foi divulgado na última segunda-feira (2) o primeiro trailer de Todo Mundo em Pânico 6, novo capítulo da franquia de humor que volta aos cinemas após um hiato de 13 anos.

O lançamento marca o retorno de nomes que ajudaram a consolidar a franquia como um dos maiores sucessos do cinema. Anna Faris e Regina Hall, protagonistas dos quatro primeiros filmes, estão de volta. Elas se juntam novamente aos irmãos Marlon e Shawn Wayans.

O trailer mostra que a fórmula segue a mesma: exagero, sátira e referências diretas a produções recentes do terror. Entre as citações estão Corra!, M3GAN, Wandinha e, claro, a franquia Pânico, que inspirou o primeiro longa da série.

Com estreia nos cinemas brasileiros marcada para o dia 4 de junho, a nova produção aposta em situações absurdas e na desconstrução de cenas já clássicas do terror contemporâneo.

Além das referências cinematográficas, o trailer sugere que o filme também deve abordar temas atuais. Em uma das cenas, um personagem corrige os pronomes de outro enquanto é esfaqueado, indicando que piadas envolvendo política e cultura “woke” farão parte do roteiro.

O material de divulgação ainda apresenta um slogan que promete que “todos os limites serão ultrapassados”, reforçando o tom provocativo que marca a franquia desde o início.

Assista ao trailer