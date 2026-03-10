Revista norte-americana diz que "O Agente Secreto" deverá perder em todas as categorias no Oscar

Wagner Moura é protagonista em "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

É possível prever os vencedores do Oscar a partir de cálculos matemáticos baseados em edições anteriores? A revista norte-americana The Hollywood Reporter tentou. Agora, além de torcer por O Agente Secreto, indicado em quatro categorias da 98ª edição do principal prêmio do cinema, os brasileiros precisam torcer para a fórmula estar errada.

Isso porque o conteúdo publicado pela revista na segunda-feira (9) aponta que O Agente Secreto deverá perder em todas as categorias que foi indicado. O longa de Kleber Mendonça Filho concorre às estatuetas de melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator (Wagner Moura) e melhor seleção de elenco – novidade deste ano.

O levantamento realizado pela revista projeta que os grandes vencedores da 98ª edição do Oscar serão Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. A cerimônia ocorre domingo (15), em Los Angeles.

Chances de O Agente Secreto no Oscar, segundo a Hollywood Reporter

Melhor elenco

Novidade neste ano, a categoria de melhor seleção de elenco é uma das grandes esperanças para O Agente Secreto. No entanto, a revista norte-americana coloca o longa brasileiro em último lugar.

Por não haver a categoria em outros anos, a metodologia neste caso foi diferente. A Hoolywood Reporter colheu a opinião de 90 membros do Casting Society – organização mundial de elenco.

A lista de probabilidade de vitória ficou assim:

Pecadores : 61%

61% Uma Batalha Após a Outra : 14,2%

14,2% Marty Supreme : 10,7%

10,7% Hamnet : 9,6%

9,6% O Agente Secreto: 4,5%

Melhor filme internacional

Outra esperança de prêmio para O Agente Secreto é em melhor filme internacional, estatueta vencida pelo brasileira Ainda Estou Aqui em 2025. Para o Hollywood Reporter, o vencedor será Valor Sentimental.

"A Academia entrega suas intenções na categoria de melhor filme internacional por meio das indicações em outras categorias", diz trecho do artigo. Neste caso, Valor Sentimental se sobressai sobre os demais filmes pela indicação na categoria de melhor elenco.

Valor Sentimental : 42,9%

42,9% O Agente Secreto : 27,4%

27,4% Foi apenas um acidente : 14,2%

14,2% Sirāt : 10,2%

10,2% A voz de Hind Rajab: 5,2%

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Melhor ator

Pelos cálculos e base de dados do Hollywood Reporter, Wagner Moura não tem o molho. A revista projeta o brasileiro em terceiro lugar na disputa pela estatueta de melhor ator.

Também é nesta categoria que a disputa é mais acirrada, segundo o artigo. A revista projeta vitória de Michael B. Jordan, de Pecadores, mas com pouca diferença para Timothée Chalamet, de Marty Supreme.

Veja a lista:

Michael B. Jordan (Pecadores): 32,2%

(Pecadores): 32,2% Timothée Chalamet (Marty Supreme): 31,3%

(Marty Supreme): 31,3% Wagner Moura (O Agente Secreto): 20,3%

(O Agente Secreto): 20,3% Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra): 10,2%

(Uma Batalha Após a Outra): 10,2% Ethan Hawke (Blue Moon): 6%

Melhor filme

Para a principal categoria da noite, a revista baseou-se na seguinte tese: 44% dos filmes com mais indicações perderam a estatueta de melhor filme. O cálculo exclui anos em que houve empate de indicações entre duas ou mais produções.

A partir disso, a análise sugere vitória de Uma Batalha Após a Outra, cujo artigo descreve como produção com "trajetória dominante". Estrelada por Leonardo DiCaprio, a produção recebeu 13 indicações.

O longa com mais indicações foi Pecadores, com 16.

Veja a lista: