Cinema

Bola de cristal?
Notícia

Revista norte-americana diz que "O Agente Secreto" deverá perder em todas as categorias no Oscar

Levantamento do The Hollywood Repórter é feito a partir do cruzamento de dados de edições anteriores do prêmio com tendências da Academia 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS