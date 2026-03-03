Revista americana aposta em "O Agente Secreto" para vencer Oscar de melhor filme internacional  

Wagner Moura concorre ao Oscar de melhor ator por "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

Com a contagem regressiva para o Oscar 2026 se aproximando, a revista estadunidense Variety publicou, nesta segunda-feira (2), suas apostas para os resultados da premiação. O filme brasileiro O Agente Secreto aparece como candidato favorito ao Oscar de melhor filme internacional.

Na categoria, o longa de Kleber Mendonça Filho concorre com os filmes estrangeiros Foi Apenas um Acidente (França), Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Já nas demais indicações de O Agente Secreto, as apostas da Variety foram outras: o Oscar de melhor filme, assim como o de melhor elenco, iria para Pecadores, e o prêmio de melhor ator ficaria com Michael B. Jordan, também por Pecadores, ao invés de Wagner Moura.

O brasileiro Adolpho Veloso disputa na categoria melhor fotografia no filme Sonhos de Trem, mas a aposta da Variety é para Autumn Durald Arkapaw, também do filme Pecadores.

No texto, a Variety aponta que o ator Timothée Chalamet não deve ganhar o Oscar de melhor ator por Marty Supreme, deixando a disputa para Michael B. Jordan, Ethan Hawke e Wagner Moura. A possibilidade de uma reviravolta não foi descartada.

Temporada de premiações

Nos últimos meses, O Agente Secreto conquistou diversos prêmios internacionais que servem, inclusive, como indicadores para o Oscar 2026. Os maiores expoentes são os dois Globos de Ouro recebidos em janeiro deste ano: o de melhor ator em filme de drama, para Wagner Moura, e o de melhor filme em língua não inglesa.

Além dos Globos de Ouro, a produção brasileira também conquistou os prêmios de melhor ator e melhor direção no Festival de Cannes, o prêmio de melhor filme internacional no Critics Choice Awards, e diversos outros reconhecimentos.

A 98ª edição do Oscar ocorre no dia 15 de março, domingo.

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