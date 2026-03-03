Cinema

98ª edição
Notícia

Revista americana aposta em "O Agente Secreto" para vencer Oscar de melhor filme internacional  

Na categoria, o longa de Kleber Mendonça Filho concorre com outros filmes estrangeiros, como "Valor Sentimental" e "Foi Apenas Um Acidente"

Zero Hora

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