Quem é Tânia Maria, a Dona Sebastiana de "O Agente Secreto", que contracena com Wagner Moura

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A estreia como atriz veio apenas aos 72 anos, quando participou como figurante de Bacurau, também dirigido por Kléber Mendonça Filho e rodado na comunidade onde vivia. Vitrine Filmes / Reprodução

A sequência de prêmios conquistados por O Agente Secreto colocou novamente o cinema brasileiro no centro das atenções internacionais. Um dos principais nomes da produção é Tânia Maria, 78 anos, atriz que contracena com Wagner Moura no longa dirigido por Kleber Mendonça Filho.

O filme está indicado a quatro categorias no Oscar 2026, que ocorre neste domingo (15): melhor filme, melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator, para Wagner Moura.

Parceira de cena do ator, Tânia passou a ser citada como um dos destaques da produção e entrou no radar da crítica internacional.

No longa, Tânia interpreta Dona Sebastiana, personagem que divide cenas centrais com o protagonista vivido por Wagner Moura. O ator fez elogios públicos à colega ao comentar as gravações.

— As primeiras cenas que eu fiz com ela foram as primeiras que eu filmei. Eu fico olhando para ela, admirando, reagindo ao que ela me falava. Ela é uma loucura. Eu sou louco por ela — disse em entrevista ao portal Metrópoles.

Estreia depois dos 70

Natural do povoado Cobra, no interior do Rio Grande do Norte, Tânia Maria nunca havia pensado em seguir carreira artística. Artesã e costureira, ela passou a maior parte da vida longe do cinema e da televisão.

A estreia como atriz veio apenas aos 72 anos, quando participou como figurante de Bacurau, também dirigido por Kleber Mendonça Filho e rodado na comunidade onde vivia.

Essa experiência abriu caminhos inesperados. A partir de Bacurau, Tânia passou a ser convidada para novos trabalhos e acabou escolhida para viver Dona Sebastiana em O Agente Secreto, papel escrito especialmente para ela.

— Dona Sebastiana foi um prazer na minha vida, e gravar com Wagner Moura não tem nem comparação — afirmou a atriz em entrevista ao jornal O Globo.

Rotina simples

Mesmo com o reconhecimento recente, Tania mantém uma rotina simples. Continua trabalhando como artesã, produzindo tapetes e conjuntos de banheiro com tecidos reciclados, atividade que exerceu durante décadas.

Com o sucesso do filme, passou a viajar pelo Brasil para participar das sessões de estreia. Ela chegou a recusar a viagem para o Festival de Cannes por receio de passar muitas horas em um avião sem fumar.

Depois da repercussão internacional do longa, abandonou o cigarro e está pronta para acompanhar a premiação do Oscar. Devido a recomendação médica, a atriz não poderá viajar até Los Angeles, mas vai acompanhar o Oscar aqui do Brasil.

— Não sei nem o que é Oscar, mas fiquei feliz demais só de ter meu nome lembrado. É uma honra muito grande — disse.

Tânia recebeu uma estrela simbólica na Calçada da Fama em Hollywood, graças a uma ação organizada pela Vitrine Filmes, distribuidora brasileira de O Agente Secreto. A homenagem não faz parte da programação oficial do local, mas repercutiu nas redes mesmo assim: