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Diane Warren já foi nomeada 17 vezes ao Oscar, mas, até agora, não venceu o prêmio. Don Holtz/Greenwich Entertainment / Divulgação

Receber uma indicação ao Oscar já seria motivo suficiente para celebrar. Mas passar por isso 16 vezes sem levar a estatueta faz o prestígio dar lugar à frustração. Afinal, é bater na trave muitas vezes – como no caso da compositora Diane Warren.

A estadunidense de 69 anos chega, em 2026, a sua 17ª indicação ao Oscar, na categoria de melhor canção original, com Dear Me, escrita justamente para o documentário Diane Warren: Relentless, que aborda sua trajetória de sucesso. Vale lembrar que, desde 2018, Diane não ficou de fora da lista de indicados em nenhuma edição.

— Minha jornada no Oscar começou há cinco décadas. São muitos anos — explicou Diane em entrevista para a Entertainment Weekly em 2025. — Em 1988, tive minha primeira indicação, por Nothing’s Gonna Stop Us Now. Fui indicada em todas as décadas desde então e ainda não ganhei. Mas tudo faz parte da jornada.

Mesmo sem ter vencido por uma composição específica, Diane recebeu, em 2022, um Oscar honorário por sua carreira. É uma grande reverência ao seu trabalho por parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mas não é o suficiente para a artista. Ela quer vencer o prêmio de maneira competitiva.

Sobre sua indicação mais recente, a compositora disse ao programa Good Morning America falou sobre uma possível vitória:

— Seria ótimo. Não vou mentir. Eu adoraria subir ao palco na 17ª vez e agradecer à Academia. Seria incrível e especial, e estou muito feliz por ter sido indicada.

Diane ainda acrescentou:

— Sabe o que torna isso especial? Escrevi essa música para um filme que é sobre a minha vida. Eu queria escrever uma música para a garota que sofria bullying e não teve uma infância fácil. Mas o interessante é que a música se tornou tão universal para tantas pessoas porque acho que todos nós temos essa criança ferida dentro de nós.

Nesta saga em busca do reconhecimento da Academia, Diane empatou com o recorde do engenheiro de som Greg P. Russell, indicado 16 vezes ao Oscar sem nunca levar a estatueta na carreira – neste ano, caso não vença, ela ultrapassa o colega do audiovisual nesta ingrata competição. A compositora, por sinal, já está no Guinness Book como a mulher com o maior número de indicações ao Oscar de melhor canção original.

Apesar de não ter sorte no Oscar, Diane ganhou um Emmy, em 2016, pela canção original Til It Happens to You, composta em parceria com Lady Gaga para o documentário The Hunting Ground. A mesma música foi indicada ao prêmio da Academia, mas, novamente, ficou no quase.

Diane Warren trabalhou com alguns dos maiores nomes da música mundial. Don Holtz/Greenwich Entertainment / Divulgação

Rainha dos hits

Diane Warren marcou seu nome na história do cinema com canções que ultrapassaram a barreira das telonas e chegaram ao topo das paradas de sucesso, como I Don't Want to Miss a Thing, eternizada pelo Aerosmith no filme Armageddon (1998), e Because You Loved Me, interpretada por Céline Dion para a trilha sonora de Íntimo & Pessoal (1996) – esta que lhe rendeu seu único Grammy Awards competitivo.

Fora do mundo do cinema, a compositora já colaborou com nomes como Cher – de quem recebeu um forte empurrão rumo ao estrelato com If I Could Turn Back Time –, Justin Bieber, Lady Gaga, Taylor Swift, Whitney Houston e Toni Braxton, esta última com a clássica dos programas de rádio noturnos Un-break my Heart. Mas ela também teve relação direta com o Brasil.

A compositora colaborou com a dupla Sandy & Junior no álbum homônimo de 2001, o 11ª dos filhos de Xororó. Diane entregou seis canções para os brasileiros e, destas, duas foram selecionadas e transformadas por Sandy em versões em português para entrar no disco.

As adaptações partiram de Wishing on the Same Star, que virou A Estrela que Mais Brilhar, e de Take Me With You (If You Leave), transformada em Me Leve com Você. Todas as versões foram aprovadas pela compositora estadunidense.

Em entrevista para o site Tenho Mais Discos Que Amigos!, em 2021, Diane foi questionada sobre a parceria. Ela disse que a sua memória é fraca e pouco se recorda de como se deu a parceria, mas ressaltou:

— Eu lembro que amei a gravação!

Será que neste ano a história de Diane vai mudar? Ela chega ao Oscar concorrendo com Golden, da animação da Netflix Guerreiras do K-pop, que se tornou a primeira música do gênero a disputar o prêmio. A produção vem ganhando tudo, despontando como franca favorita. Mas, se tem uma coisa que a compositora não faz é desistir.

Confira todas as indicações de Diane Warren ao Oscar: