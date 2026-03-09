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Sempre na trave
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De Sandy & Junior a Aerosmith: quem é a compositora que acumula parcerias e 17 indicações ao Oscar, mas nenhuma vitória

Diane Warren já está no Guinness Book como a mulher com o maior número de nomeações ao prêmio de melhor canção original

Carlos Redel

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