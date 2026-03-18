"Quem ama sempre vence": o conselho de Ethan Hawke que viralizou no Oscar 2026

Ethan Hawke, indicado ao Oscar de Melhor Ator por Blue Moon. @ethanhawke / Instagram / Reprodução

— Quem ama sempre vence — disse Ethan Hawke sobre o amor não correspondido, em uma fala que viralizou após o tapete vermelho do Oscar.

Indicado ao prêmio de melhor ator por sua atuação em Blue Moon, ele chamou atenção ao refletir sobre o tema durante entrevista com Amelia Dimoldenberg. O momento rapidamente se destacou entre os principais da premiação.

No longa, Hawke interpreta o letrista Lorenz Hart em uma história que aborda relações afetivas complexas, incluindo o amor não correspondido — tema que também guiou a conversa no evento. Ao ser questionado por Amelia sobre um conselho para quem vive essa situação, o ator retomou ideias centrais do filme:

— Não importa se você tiver o coração partido, você está vivendo, e quando você sente, você está vivo.

Ao desenvolver a ideia, Hawke recorreu a uma metáfora para explicar sua visão:

— Sabe, o Sol não se importa se a grama aprecia seus raios, certo? Ele simplesmente continua brilhando. Esse é você.

Amelia reagiu em tom bem-humorado, dizendo que tatuaria a frase na testa, enquanto a resposta do ator repercutiu pela forma direta e inesperada.

A publicação com a fala no Instagram da Academia também gerou engajamento entre usuários. "Uma troca incrível. E o melhor conselho do Ethan", escreveu um seguidor.