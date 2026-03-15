Qual personagem de Wagner Moura você é? Faça o teste e descubra

Capitão Nascimento, Marcelo e Olavinho são alguns dos principais papéis de Wagner Moura. Montagem sobre fotos de Divulgação,Victor Jucá e Márcio de Souza / Divulgação e TV Globo

Nesta temporada de premiações, o nome de Wagner Moura reinou em Hollywood. E não é para menos: com uma carreira consolidada no Brasil e no exterior, o ator soma mais de 50 personagens que vão de vilões carismáticos a mocinhos complexos.

Em O Agente Secreto, sua atuação chamou atenção e rendeu prêmios importantes, como no Festival de Cannes e no Globo de Ouro. Agora, ele pode conquistar mais um neste domingo (15), quando concorre ao Oscar de melhor ator pelo suspense dramático de Kleber Mendonça Filho, que também disputa as categorias de melhor filme internacional, melhor elenco e melhor filme.

Aproveitando o embalo, Zero Hora preparou um quiz para descobrir com qual personagem da carreira do baiano você mais se parece. Será que você também tem o molho? Responda às perguntas e confira o resultado.

Veja como assistir ao Oscar pelo Grupo RBS

Gaúcha, GZH, Atlântida e ATL TV se reúnem em uma transmissão para comentar a principal cerimônia do cinema mundial neste domingo

A transmissão começa às 19h30min no YouTube de GZH e ATL TV

no de GZH e ATL TV Também haverá cobertura na Rádio Gaúcha a partir das 20h

Para quem não puder acompanhar ao vivo, no dia 16 de março, às 12h30min, haverá uma live com resumo dos melhores momentos no YouTube da ATL TV

Outros locais de transmissão