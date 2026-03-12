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Quais as chances de Wagner Moura ganhar o Oscar de melhor ator por "O Agente Secreto"?

Brasileiro disputa estatueta de melhor ator contra nomes como Timothée Chalamet e Michael B. Jordan 

Camila Bengo

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