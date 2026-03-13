Cinema

"Um olhar humano"
Notícia

Brasil na disputa: Adolpho Veloso pode levar o Oscar de fotografia por "Sonhos de Trem"?

Cinegrafista está entre os principais favoritos na categoria, ao lado de Michael Bauman, por "Uma Batalha Após a Outra", e Autumn Durald, por "Pecadores"

Carlos Redel

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