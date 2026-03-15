A 98ª edição do Oscar consagrou seus vencedores na noite deste domingo (15), em Los Angeles. O comediante Conan O'Brien retornou ao posto de apresentador da cerimônia.
Para revelar os vencedores, um time de estrelas foi escalado, incluindo Wagner Moura, também indicado a melhor ator.
Houve também uma novidade nesta edição. Além das 23 já tradicionais categorias, uma nova foi criada e debuta nesta edição: a de melhor direção de elenco, que teve Gabriel Domingues, de O Agente Secreto, na disputa.
Brasil no Oscar
Com cinco indicações, o Brasil bateu seu recorde de nomeações em uma única edição do Oscar.
O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, concorreu em quatro categorias — mas encerrou a noite sem prêmios.
O brasileiro Adolpho Veloso também representou o Brasil com indicação na categoria melhor fotografia por Sonhos de Trem.
Veja quem foi premiado no Oscar 2026
Melhor atriz coadjuvante
- Elle Fanning (Valor Sentimental)
- Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
- Amy Madigan (A Hora do Mal)
Melhor animação
- Guerreiras do K-Pop
- Arco
- Zootopia 2
- A pequena Amélie
- Elio
Melhor curta animação
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The three sisters
Melhor figurino
- Frankenstein
- Avatar: Fogo & Cinzas
- Hamnet: A vida antes de Hamlet
- Pecadores
- Marty Supreme
Melhor maquiagem
- Pecadores
- Kokuho
- Frankenstein
- A Meia-Irmã Feia
- Coração de Lutador — The Smashing Machine
Melhor elenco
- O Agente Secreto
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Marty Supreme
- Hamnet: A vida antes de Hamlet
Melhor curta-metragem com atores (empate)
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Melhor ator coadjuvante
- Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Benicio Del Toro (Uma Batalha após a Outra)
- Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
- Delroy Lindo (Pecadores)
Melhor roteiro adaptado
- Uma Batalha Após a Outra
- Hamnet: A vida antes de Hamlet
- Bugonia
- Sonhos de Trem
- Frankenstein
Melhor roteiro original
- Pecadores
- Blue Moon
- Foi Apenas um Acidente
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
Melhor design de produção
- Frankenstein
- Hamnet: A vida antes de Hamlet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Marty Supreme
Melhores efeitos visuais
- Avatar: Fogo & Cinzas
- Frankenstein
- O Ônibus Perdido
- Jurassic World: Recomeço
- F1: O Filme
Melhor documentário em curta-metragem
- Quartos vazios
- Armado com uma câmera: Vida e morte de Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- O Diabo não tem descanso
- Perfectly a Strangeness
Melhor documentário
- A Vizinha Perfeita
- Come see me in the Good Light
- Mr. Nobody Against Putin
- Alabama: Presos do Sistema
- Cutting Through Rocks
Melhor trilha sonora
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet: A vida antes de Hamlet
Melhor som
- F1: O filme
- Frankenstein
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
- Sirât
Melhor montagem
- Valor Sentimental
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Marty Supreme
- F1: O Filme
Melhor fotografia
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Marty Supreme
- Sonhos de Trem
- Frankenstein
Melhor filme internacional
- O Agente Secreto - Brasil
- Valor Sentimental - Noruega
- Foi Apenas um Acidente - França
- A voz de Hind Rajab - Tunísia
- Sirât - Espanha
Melhor canção original
- Golden (Guerreiras do K-Pop)
- I Lied to You (Pecadores)
- Dear Me (Diane Warren: Relentless)
- Train dreams (Sonhos de Trem)
- Sweet dreams of joy (Viva Verdi)
Melhor direção
- Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Ryan Coogler (Pecadores)
- Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
- Joachim Trier (Valor Sentimental)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
Melhor ator
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
Melhor atriz
- Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
- Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
- Renate Reinsve (Valor Sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
- Kate Hudson (Song Sung Blue: Um sonho a dois)
Melhor filme
- O Agente Secreto
- Bugonia
- F1: O filme
- Frankenstein
- Hamnet: A vida antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sonhos de Trem