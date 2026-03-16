Oscar 2026: "Uma Batalha Após a Outra" vence o "O Agente Secreto" na disputa de melhor direção de elenco 

Cassandra Kulukundis, por "Uma Batalha Após a Outra", levou o prêmio neste domingo. PATRICK T. FALLON / AFP

Não deu para o Brasil. Na estreia da categoria de melhor direção de elenco no Oscar, a estatueta foi para Cassandra Kulukundis, por Uma Batalha Após a Outra. O carioca Gabriel Domingues concorria ao prêmio por seu trabalho em O Agente Secreto.

A estatueta de direção de elenco foi entregue em cerimônia realizada na noite deste domingo (15), no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foi a 98ª edição do evento.

Além de Cassandra Kulukundis e Gabriel Domingues, também concorriam ao prêmio Nina Gold (Hamnet), Jennifer Venditti (Marty Supreme) e Francine Maisler (Pecadores).

Conforme projeções da imprensa internacional, Francine era a favorita para faturar a estatueta, com o brasileiro correndo por fora.

Gabriel Domingues disputou o Oscar por "O Agente Secreto". ARTURO HOLMES/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Para anunciar o prêmio, um ator ou atriz de cada longa indicado na categoria homenageou o respectivo diretor de elenco. Para falar de Domingues, quem subiu ao palco foi Wagner Moura, que protagoniza O Agente Secreto.

— Gabriel Domingues teve que preencher o filme com pessoas que tinham o rosto que pareciam pertencer àquela época. Gabriel, você conseguiu — destacou Wagner.

— Você encontrou os rostos certos. Você fez isso com tanto carinho e cuidado com os papéis maiores quanto com os maiores. E isso deu uma vida imensurável ao nosso filme. Você, Gabriel, usou sua técnica para moldar o mundo inteiro em O Agente Secreto.

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Em seu discurso, Cassandra dedicou o prêmio aos diretores de elenco, que sonhavam com o reconhecimento da categoria:

— Tenho que agradecer à Academia por ter criado esta categoria e aos diretores de elenco que lutaram incansavelmente para que isso acontecesse, apesar de todos os obstáculos. Dedico este prêmio aos diretores de elenco que nunca tiveram a chance de estar aqui, que nem sequer tiveram a chance de ter seus nomes nos créditos do filme.