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Oscar 2026: "Uma Batalha Após a Outra" vence o "O Agente Secreto" na disputa de melhor direção de elenco 

Filme recebeu a primeira estatueta da história da categoria, que estreou na cerimônia desta noite

William Mansque

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