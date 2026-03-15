Oscar 2026: tudo o que você precisa saber para torcer pelo Brasil na histórica noite de premiação

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"O Agente Secreto" pode trazer quatro estatuetas para o Brasil. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Chegou o grande dia! Neste domingo (15), o mundo volta seus olhos para o Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a fim de acompanhar a 98ª cerimônia do Oscar.

Para o Brasil, a edição terá um sabor especial: pela primeira vez, um filme brasileiro chega à premiação disputando quatro categorias principais. Trata-se de O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça FIlho estrelado por Wagner Moura. E o país ainda tem mais uma chance de vitória com Adolpho Veloso, brasileiro que concorre ao prêmio de melhor fotografia por Sonhos de Trem.

Já em clima de torcida, GZH preparou um guia com tudo o que você precisa saber para não perder nenhum detalhe desta cerimônia histórica, que pode render até cinco estatuetas ao Brasil.

Onde assistir à transmissão?

Há diversas opções para acompanhar a maior festa do cinema. Na TV aberta, a Globo transmite a cerimônia logo após o Fantástico, às 21h. Já na TV por assinatura e no streaming, a TNT e a HBO Max iniciam a transmissão às 18h30min, com o tapete vermelho.

Os veículos do Grupo RBS preparam uma cobertura diretamente de Hollywood, focada no público gaúcho. GZH e ATL TV iniciam a transmissão pelo YouTube às 19h30min. Já na Rádio Gaúcha, a cobertura completa inicia às 20h.

A ancoragem será dos comunicadores Kelly Matos, direto de Los Angeles, e Ramon Nunes, em Porto Alegre. No estúdio, os jornalistas Ticiano Osório, Jaques Machado e Larissa Guerra comentam os detalhes, com entradas de Babi Bitencourt, que também está em Los Angeles e trará os bastidores do tapete vermelho.

O Brasil no Oscar

O grande protagonista brasileiro da noite é o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa disputa quatro categorias:

Melhor filme

Melhor filme internacional

Melhor ator, com Wagner Moura

Melhor direção de elenco

Além disso, o Brasil está representado na categoria de melhor fotografia com Adolpho Veloso, que concorre pelo seu trabalho no filme Sonhos de Trem.

Wagner Moura concorre ao Oscar de melhor ator. Victor Jucá / Divulgação

Quais as chances?

Especialistas apontam que a categoria de melhor filme internacional concentra as maiores chances de vitória do Brasil. O longa de Kleber Mendonça Filho disputa, principalmente, com o norueguês Valor Sentimental, também apontado como favorito.

Já Wagner Moura chega com prestígio e carreira consolidada em Hollywood, mas compete com nomes fortes como Michael B. Jordan e Timothée Chalamet, que estão na frente nas apostas acerca da vitória.

Nas categorias de melhor filme e melhor direção de elenco, há expectativa pela consagração de Pecadores, com títulos como Uma Batalha Após a Outra e Marty Supreme disputando o favoritismo.

Independentemente do resultado, o recorde de indicações já é visto como um marco histórico para o cinema nacional.

Celebração em Porto Alegre

Para quem prefere a energia de assistir à premiação em grupo, Porto Alegre terá diversos eventos especiais com transmissões ao vivo (para ver a lista completa de eventos, clique aqui).

O Brita Bar (Rua General Lima e Silva, 1.037) fará uma Watch Party em parceria com a produtora Workroom. Além da transmissão, haverá cenografia para fotos, bolão do Oscar com prêmio e o "Oscar da Noite", com categorias próprias como melhor look e melhor traje de gala. O evento inicia às 17h (os primeiros a chegar ganharão pipoca) e os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 15.

O Bar Spoiler (Rua General Lima e Silva, 1.058) e a Casa Spoiler (Rua Miguel Tostes, 579) promovem a transmissão ao vivo da cerimônia com tapete vermelho, estatueta para fotos, concurso de melhor look (valendo R$ 150 em consumação) e bolão premiado (valendo R$ 300 em consumação). Os eventos se iniciam às 18h.

Já a Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085) promove uma sessão de cinema especial com transmissão ao vivo da cerimônia do Oscar, às 21h. A entrada é gratuita, mediante retirada de senhas na bilheteria do local, a partir das 19h30min — no ano passado, houve fila desde cedo e as entradas esgotaram rapidamente.

O clima na Capital tem tudo para ser de final de Copa do Mundo. Renan Mattos / Agencia RBS

O clima na Capital tem tudo para ser de final de Copa do Mundo, assim como entre a delegação brasileira que estará em Los Angeles. Em entrevista concedida à colunista de GZH Kelly Matos, o diretor Kleber Mendonça Filho resumiu o espírito da noite: "Ganhando ou não, a gente vai ter uma celebração".

Onde assistir aos filmes indicados

Representante do Brasil, O Agente Secreto permanece em cartaz em alguns cinemas e já alcançou mais de 1,7 milhão de espectadores. Na última semana, o filme também foi adicionado ao catálogo da Netflix e está disponível para os assinantes da plataforma.

Outros indicados a melhor filme que podem ser vistos na Netflix são Frankenstein, adaptação de Guillermo Del Toro; e Sonhos de Trem, com direção de fotografia assinada pelo brasileiro Adolpho Veloso.