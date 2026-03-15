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Oscar 2026: tudo o que você precisa saber para torcer pelo Brasil na histórica noite de premiação

Pela primeira vez, um filme brasileiro concorre em quatro categorias principais; cerimônia será transmitida pelos veículos do Grupo RBS

Camila Bengo

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