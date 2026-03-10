Oscar 2026: onde assistir "O Agente Secreto" e outros indicados na categoria de Melhor Filme Internacional

O Oscar 2026 está chegando e o Brasil conta com quatro indicações na premiação pelo filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.
A produção brasileira irá disputar nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.
O Agente Secreto já conquistou dois prêmios no Festival de Cannes, o prêmio de melhor filme estrangeiro no Critics Choice Awards 2026 e dois Globos de Ouro por melhor ator em filme de drama, para Wagner Moura, e melhor filme de língua não inglesa.
Confira as indicações de O Agente Secreto
Melhor filme
- O Agente Secreto
- Bugonia
- F1: O filme
- Frankenstein
- Hamnet: A vida antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Melhor filme internacional
- O Agente Secreto — Brasil
- Foi Apenas um Acidente — França
- Valor Sentimental — Noruega
- Sirât — Espanha
- A Voz de Hind Rajab — Tunísia
Melhor ator
- Timotheé Chalamet — Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio — Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke — Blue Moon
- Wagner Moura — O Agente Secreto
- Michael B. Jordan — Pecadores
Melhor elenco
- O Agente Secreto
- Hamnet: A vida antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Saiba mais sobre os filmes concorrentes em Melhor Filme Internacional
Foi Apenas um Acidente
Após um encontro casual em sua oficina, o mecânico Vahid acredita ter achado o homem que o torturou no passado e o sequestra em busca de vingança.
- Onde assistir: Prime Video, Apple TV, Google Play.
- Tempo de filme: 1h46min.
- Direção: Jafar Panahi.
- Elenco: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten, Ebrahim Azizi, entre outros.
Valor Sentimental
Um cineasta egocêntrico tenta se reaproximar de suas filhas ao oferecer a uma delas o papel principal em seu novo filme, mas a recusa dela desencadeia um embate sobre feridas do passado.
- Onde assistir: Prime Video, MUBI.
- Tempo de filme: 2h13min.
- Direção: Joachim Trier.
- Elenco: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, entre outros.
Sirât
Luis, e seu filho, Esteban, percorrem raves clandestinas no deserto de Marrocos em busca de Marina, filha de Luis e irmã de Esteban, que desapareceu há cinco meses.
- Onde assistir: MUBI.
- Tempo de filme: 1h555min.
- Direção: Oliver Laxe.
- Elenco: Jade Oukid, Sergi López, Stefania Gadda, Bruno Núñez, entre outros.
A Voz de Hind Rajab
O longa retrata a tentativa de socorristas da Cruz Vermelha em resgatar Hind Rajab, uma menina de seis anos presa em um carro sob ataque em Gaza.
- Onde assistir: Prime Video.
- Tempo de filme: 1h29min.
- Direção: Kaouther Ben Hania.
- Elenco: Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury, Amer Hlehel, entre outros.
Onde assistir ao Oscar 2026?
- Televisão: A TV Globo transmite após o Fantástico.
- Streaming: TNT/HBO Max a partir das 20h.
- Data: 15/03/2026.
- Horário da cerimônia do Oscar 2026: Por volta de 21h30min.
