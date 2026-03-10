Oscar 2026: onde assistir aos principais filmes indicados à premiação 

A contagem regressiva para o Oscar 2026 já começou. No próximo domingo (15), serão anunciados os vencedores em cerimônia marcada para as 20h.
O Brasil concorre ao prêmio com O Agente Secreto, que disputa quatro categorias: melhor filme, melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator.
Além da produção brasileira, outros filmes disputam as estatuetas mais importantes de Hollywood. Pecadores é a produção com mais indicações na história do Oscar, concorrendo em 16 categorias. Uma Batalha Após a Outra, com Leonardo DiCaprio, e Valor Sentimental também figuram entre os filmes mais comentados da premiação.
Saiba onde assistir os principais indicados ao Oscar 2026
O Agente Secreto
Em 1977, o professor Marcelo parte de São Paulo para Recife em busca de uma nova vida. No entanto, em pleno Carnaval, ele passa a ser vigiado e percebe que o caos que temia o seguiu até seu novo lar.
- Onde assistir: Netflix ou nos cinemas
- Tempo de filme: 2h40min
- Direção: Kleber Mendonça Filho
- Elenco: Wagner Moura, Tânia Maria, Udo Kier, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Hermila Guedes, entre outros
Pecadores
Em 1932, no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, irmãos gêmeos retornam à cidade natal para recomeçar a vida, mas enfrentam um mal sobrenatural e o racismo da era Jim Crow.
- Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Apple TV ou Google Play
- Tempo de filme: 2h17min
- Direção: Ryan Coogler
- Elenco: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Wunmi Mosaku, entre outros
Bugonia
Dois homens obcecados por conspirações sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena planejando a destruição da Terra.
- Onde assistir: Apple TV, Prime Video, Google Play Movies
- Tempo de filme: 1h59min
- Direção: Yorgos Lanthimos
- Elenco: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, entre outros
Frankenstein
O brilhante, mas egoísta cientista Victor Frankenstein dá vida a uma criatura artificialmente construída, mas a rejeita. Abandonado e incompreendido, o ser busca vingança contra seu criador e desencadeia uma tragédia sobre todos ao seu redor.
- Onde assistir: Netflix
- Tempo de filme: 2h30min
- Direção: Guilhermo del Toro
- Elenco: Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac, Christoph Waltz, entre outros
Uma Batalha Após a Outra
O ex-revolucionário Bob Ferguson reúne seus antigos companheiros de guerrilha para resgatar sua filha e enfrenta inimigos que fez no passado.
- Onde assistir: HBO Max, Apple TV, Prime Video, Google Play Movies
- Tempo de filme: 2h42min
- Direção: Paul Thomas Anderson
- Elenco: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro, entre outros
F1: O filme
Sonny Hayes, um veterano da Fórmula 1, sai da aposentadoria para retornar as corridas e ser o mentor de Joshua Pearce, o jovem piloto da equipe ApexGP.
- Onde assistir: Apple TV, Prime Video, Google Play Movies
- Tempo de filme: 2h35min
- Direção: Joseph Kosinski
- Elenco: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Lewis Hamilton, entre outros
Hamnet: A vida antes de Hamlet
Ambientado na Inglaterra do século 16, o longa narra o luto devastador de Agnes e William Shakespeare após a morte de seu filho. Essa dor profunda serve de inspiração emocional para a criação da obra-prima Hamlet.
- Onde assistir: Apple TV, Prime Video, Google Play Movies
- Tempo de filme: 2h5min
- Direção: Chloé Zhao
- Elenco: Jessie Buckley, Paul Mescal, Joe Alwyn, Noah Jupe, Jacob Jupe, entre outros
Marty Supreme
Inspirado no lendário jogador Marty Reisman, o filme acompanha um malandro obcecado em se tornar o maior campeão de tênis de mesa do mundo na Nova York dos anos 1950.
- Onde assistir: Prime Video, Apple TV
- Tempo de filme: 2h29min
- Direção: Josh Safdie
- Elenco: Timotheé Chalamet, Gwyneth Paltrow, Ronald Bronstein, entre outros
Valor Sentimental
Um cineasta egocêntrico tenta se reaproximar de suas filhas ao oferecer a uma delas o papel principal em seu novo filme, mas a recusa dela desencadeia um embate sobre feridas do passado.
- Onde assistir: Prime Video, Apple TV, MUBI
- Tempo de filme: 2h13min
- Direção: Joachim Trier
- Elenco: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, entre outros
Sonhos de Trem
No início do século 20, o trabalhador ferroviário Robert Grainier lida com a solidão e o luto após uma tragédia familiar no oeste americano.
- Onde assistir: Netflix
- Tempo de filme: 1h42min
- Direção: Clint Bentley
- Elenco: Joel Edgerton, Felicity Jones, Kerry Condon, Will Patton, entre outros
Foi Apenas um Acidente
Após um encontro casual em sua oficina, o mecânico Vahid acredita ter achado o homem que o torturou no passado e o sequestra em busca de vingança.
- Onde assistir: Prime Video, Apple TV, Google Play ou MUBI
- Tempo de filme: 1h46min
- Direção: Jafar Panahi
- Elenco: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten, Ebrahim Azizi, entre outros
Sirât
Luis, e seu filho, Esteban, percorrem raves clandestinas no deserto de Marrocos em busca de Marina, filha de Luis e irmã de Esteban, que desapareceu há cinco meses.
- Onde assistir: MUBI
- Tempo de filme: 1h555min
- Direção: Oliver Laxe
- Elenco: Jade Oukid, Sergi López, Stefania Gadda, Bruno Núñez, entre outros
A Voz de Hind Rajab
O longa retrata a tentativa de socorristas da Cruz Vermelha em resgatar Hind Rajab, uma menina de seis anos presa em um carro sob ataque em Gaza.
- Onde assistir: Prime Video
- Tempo de filme: 1h29min
- Direção: Kaouther Ben Hania
- Elenco: Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury, Amer Hlehel, entre outros
Onde assistir ao Oscar 2026?
- Televisão: A TV Globo transmite após o Fantástico
- Streaming: TNT/HBO Max a partir das 20h
- Data: 15 de março
- Horário da cerimônia do Oscar 2026: Por volta de 21h30min
*Produção: Laura Bender