Oscar 2026: Michael B. Jordan vence Wagner Moura na categoria de melhor ator

Não foi desta vez que o Brasil conquistou seu primeiro Oscar em uma categoria de atuação. Wagner Moura, que concorria à estatueta por seu trabalho em O Agente Secreto, acabou sendo superado por Michael B. Jordan.
A estatueta foi entregue ao ator em cerimônia realizada na noite deste domingo (15), no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foi a 98ª edição do evento.
Em quase 100 anos de Oscar, Jordan é apenas o sexto negro a vencer na categoria, algo que ele lembrou em seu discurso:
— Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry (vencedora pelo Oscar de melhor atriz, em 2002), Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. E estar entre esses gigantes, entre esses grandes, entre meus ancestrais. Obrigado.
Além de B. Jordan, que concorreu pelo trabalho em Pecadores, Moura disputou com outros nomes de peso de Hollywood: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra) e Ethan Hawke (Blue Moon).
Era uma competição difícil para Wagner Moura. Além do favoritismo de Jordan e Chalamet (cuja campanha balançou após declarações polêmicas do ator), o baiano precisaria fazer história para entrar no pequeno clube de atores que receberam a estatueta por atuação em filme de língua não inglesa.
O grupo inclui a italiana Sophia Loren, que ganhou como melhor atriz por Duas Mulheres (1961); o italiano Roberto Benigni eleito melhor ator por A Vida é Bela (1999); a francesa Marion Cotillard venceu como melhor atriz por Piaf — Um Hino ao Amor (2008); e a sul-coreana Youn Yuh-jung recebeu a estatueta de melhor atriz coadjuvante por Minari: Em Busca da Felicidade (2021). Wagner seria o primeiro representante da América Latina. Talvez seja demais para a Academia.
O prêmio na categoria segue inédito para o Brasil. Fernanda Torres concorreu no ano passado por Ainda Estou Aqui, mas a estatueta ficou para Mikey Madison (Anora). Na cerimônia de 1999, a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, representou o país por Central do Brasil na mesma categoria, que foi vencida por Gwyneth Paltrow (Shakespeare Apaixonado).
O Agente Secreto ainda concorreu ainda ao Oscar de melhor filme internacional, melhor filme, e melhor direção de elenco (Gabriel Domingues).