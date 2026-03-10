Com bolão, tapete rosa e drinks exclusivos: veja onde assistir ao Oscar 2026 em Porto Alegre

Expectativa é pela vitória de "O Agente Secreto" nas principais categorias da noite. Renan Mattos / Agencia RBS

Pelo segundo ano consecutivo, os brasileiros vão acompanhar a cerimônia do Oscar em clima de “Copa do Mundo”. Em Porto Alegre, bares e espaços culturais esperam receber, neste domingo (15), uma multidão de cinéfilos para acompanhar a premiação, que conta com um número recorde de indicações brasileiras.

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, foi indicado nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator para Wagner Moura. Já o diretor de fotografia Adolpho Veloso concorre na categoria de melhor fotografia pelo drama Sonhos de Trem.

Para celebrar o cinema em uma noite histórica para o Brasil, GZH reuniu opções de onde assistir à cerimônia em Porto Alegre.

Onde assistir ao Oscar em Porto Alegre

Workroom + Brita Bar

A Workroom, agora como produtora cultural itinerante, se une ao Brita Bar para mais uma edição da Watch Party do Oscar. A mediação da noite fica por conta das artistas drag Amy Babydoll e Junno Ju.

Além da transmissão, o evento terá pink carpet (tapete rosa) para fotos, cenografia temática com um orelhão inspirado no filme O Agente Secreto, bolão do Oscar com prêmio e o “Oscar da Noite”, com categorias próprias como melhor look e melhor traje de gala. Os primeiros a chegar ganharão pipoca.

Horário: a partir das 17h

a partir das 17h Ingressos: disponíveis no site do Sympla , em diferentes modalidades

disponíveis no , em diferentes modalidades Endereço: Brita Bar – Rua General Lima e Silva, 1.037, Cidade Baixa

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Bar Spoiler e Casa Spoiler

Os dois espaços promovem a transmissão ao vivo da cerimônia com tapete vermelho, estatueta para fotos, concurso de melhor look (com R$ 150 em consumação) e bolão premiado com R$ 300 em consumação.

Durante todo o mês de março, os cardápios trazem drinks e pratos inspirados nos filmes indicados, incluindo criações baseadas em Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Clientes chamados Wagner ganham um drink de cortesia.

Horário: a casa abre às 18h, e a partir das 20h começa a transmissão do tapete vermelho e da premiação

a casa abre às 18h, e a partir das 20h começa a transmissão do tapete vermelho e da premiação Endereços: Bar Spoiler – Rua General Lima e Silva, 1.058, Cidade Baixa – e Casa Spoiler – Rua Miguel Tostes, 579, Rio Branco

LOOF – Food & Fun no Bourbon Country

O espaço gastronômico e de entretenimento do Bourbon Country também vai transmitir a cerimônia. O evento terá cardápio exclusivo com drinks, sala VIP e bolão.

Horário : às 19h

: às 19h Ingressos: são limitados e estão disponíveis neste link

são limitados e estão disponíveis Endereço: Bourbon Country – Avenida Túlio de Rose, 80, loja 301, Jardim Europa

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Artsy POA

O pátio do Artsy POA também vai receber o público para torcer na noite do Oscar. Além da área gastronômica, o espaço contará com trilha sonora da banda Baile Racional. A entrada é gratuita.

Horário: a partir das 19h

a partir das 19h Endereço: Artsy POA – Rua Lima e Silva, 594, Cidade Baixa

Espaço Cultural 512

O 512 prepara uma área exclusiva no quintal para a transmissão do Oscar, com TV 4K de 65 polegadas e sistema de som próprio. A programação inclui bolão, pipoca de cortesia e um cardápio especial com drinks e pratos inspirados no filme O Agente Secreto. Serão apenas 40 lugares reservados, com cobrança de ingresso.

Horário: casa abre às 19h (transmissão até o fim da cerimônia)

casa abre às 19h (transmissão até o fim da cerimônia) Ingressos: R$ 20, disponíveis no site do Espaço Cultural 512

R$ 20, disponíveis Endereço: Rua João Alfredo, 512, Cidade Baixa

Cinemateca Capitólio

Um dos espaços dedicados à preservação da memória do cinema em Porto Alegre, o Capitólio promove uma sessão especial com transmissão ao vivo da cerimônia do Oscar. A entrada é gratuita, mediante retirada de senhas na bilheteria do local.

Horário: retirada de ingressos a partir das 19h30min (1 por pessoa); transmissão começa às 21h

retirada de ingressos a partir das 19h30min (1 por pessoa); transmissão começa às 21h Endereço: Cinemateca Capitólio – Rua Demétrio Ribeiro, 1.085, Centro Histórico