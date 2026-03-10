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Em clima de "Copa do Mundo"
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Com bolão, tapete rosa e drinks exclusivos: veja onde assistir ao Oscar 2026 em Porto Alegre

Com recorde de indicações brasileiras, bares e espaços culturais esperam receber grande público para assistir à festa do cinema mundial

Juliano Lannes*

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