"O Diabo Veste Prada 2" lança pôster oficial e novo teaser; confira

Dirigido por David Frankel, O Diabo Veste Prada 2 estreia nos cinemas em 30 de abril. Getty Images / Divulgação

O novo filme de O Diabo Veste Prada já tem data de estreia, e os fãs já sabem: o pedido especial de Anne Hathaway é que todos compareçam às sessões vestidos "à altura" do universo fashion da história.

Agora, a curiosidade é outra: o que esperar da nova trama? Aos poucos, a produção tem divulgado trailer, pôster e teasers para apresentar ao público os primeiros detalhes do aguardado retorno. (Veja abaixo)

Anunciada em julho do ano passado, a sequência teve sua data de estreia antecipada e chegará aos cinemas em 30 de abril.

O teaser apresenta cenas inéditas ao som de Vogue, de Madonna, e destaca os esforços da impiedosa Miranda Priestly para reerguer a revista Runway a qualquer custo, contando com a ajuda de sua ex-assistente, Andy Sachs.

A sinopse oficial do longa diz: "A trama acompanha Miranda Priestly em um momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas. Lidando com o colapso do Jornalismo, Miranda precisa enfrentar mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que agora é uma executiva de alto escalão em uma marca de luxo, responsável por decisões publicitárias da grife e, por isso, acaba cruzando o caminho de Miranda."