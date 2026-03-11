"O Agente Secreto", Wagner Moura e Adolpho Veloso vencem no Satellite Awards 2026

Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

Às vésperas da 98ª edição do Oscar, o filme O Agente Secreto e o ator Wagner Moura conquistaram mais prêmios. O brasileiro Adolpho Veloso também foi reconhecido na premiação Satellite Awards 2026, promovida pela International Press Academy (IPA).

Wagner venceu na categoria de melhor ator em filme de drama. Ele concorreu com Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Oscar Isaac e Joel Edgerton.

Já O Agente Secreto levou o prêmio de melhor filme internacional, disputando com Foi Apenas Um Acidente, Valor Sentimental, Pequenos Pecados, Late Shift, Sirât e a Voz de Hind Rijab.

"É uma honra enorme ver o cinema brasileiro sendo valorizado desta forma. Trabalhar com Kleber Mendonça Filho é sempre um aprendizado, e esse prêmio é um reflexo de toda a equipe envolvida”, disse Wagner em uma publicação da Vitrine Filmes no Instagram.

A temporada de premiações para O Agente Secreto, porém, não terminou ainda. A produção está indicada a quatro categorias no Oscar: melhor filme, melhor elenco, melhor filme internacional e melhor ator.

Outro brasileiro na disputa

O brasileiro Adolpho Veloso venceu na categoria de melhor fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem, produção que também está indicada ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor som e melhor canção original. Veloso concorre no Oscar de melhor fotografia.

O que é o Satellite Awards

Fundado em 1997 pela International Press Academy (IPA), o Satellite Awards é uma cerimônia anual que celebra a excelência no cinema, na televisão e no streaming. A escolha dos premiados cabe aos integrantes da IPA, um corpo de jornalistas internacionais e críticos de entretenimento dedicados à cobertura da indústria audiovisual.

Entre os outros vencedores na edição de 2026 se destacam Hamnet: A vida antes de Hamlet, que levou o prêmio de melhor filme de drama, melhor direção para Chloe Zhao e melhor atriz em drama para Jessie Buckley.

Marty Supreme venceu como melhor filme em musical ou comédia, e melhor ator em comédia para Timotheé Chalamet. Já Pecadores conquistou os prêmios de melhor roteiro original e trilha sonora, e Uma Batalha Após a Outra conquistou as estatuetas de roteiro adaptado, edição e melhor atriz coadjuvante para Teyana Taylor.

*Produção: Laura Bender