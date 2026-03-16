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Não custava sonhar 
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"O Agente Secreto" perde o Oscar de melhor filme para "Uma Batalha Após a Outra"

Foi a segunda indicação de um filme brasileiro na categoria, a primeira havia sido com "Ainda Estou Aqui"

William Mansque

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