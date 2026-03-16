Paul Thomas Anderson e Sara Murphy recebem o principal prêmio da noite por "Uma Batalha Após a Outra". PATRICK T. FALLON / AFP

Sempre foi de conhecimento geral que a missão era impossível. Mas também sonhar sempre foi permitido. Vai que os jurados se compadecessem? Mas não foi desta vez: O Agente Secreto perdeu o Oscar de melhor filme para Uma Batalha Após a Outra.

A indicação à categoria já era vista como uma vitória. A expectativa de prêmio, na verdade, estava concentrada nas outras três categorias em que concorria – melhor filme internacional, melhor ator (Wagner Moura) e melhor elenco (Gabriel Domingues).

Além do longa vencedor, também concorriam com O Agente Secreto na categoria Pecadores, Bugonia, Frankenstein, Hamnet, F1: O Filme, Marty Supreme, Sonhos de Trem e Valor Sentimental.

Foi a segunda vez que um longa representando o Brasil foi indicado à categoria. A primeira ocorreu no ano passado, com Ainda Estou Aqui.

"Uma Batalha Após a Outra" venceu a principal categoria da noite. Warner Bros / Divulgação

Vale lembrar que O Beijo da Mulher-Aranha, indicado a melhor filme em 1986, era apenas parcialmente brasileiro. Rodado no Brasil, falado em inglês e dirigido pelo argentino naturalizado brasileiro Hector Babenco, o filme foi uma coprodução com os Estados Unidos.

Além da HB Filmes, produtora de Babenco, participaram as empresas estadunidenses Sugarloaf Films, Inc. e FilmDallas Pictures. Caso tivesse vencido, o Oscar teria sido creditado aos Estados Unidos.

O vencedor da noite

A noite foi mesmo de Uma Batalha Após a Outra, que confirmou o favoritismo na principal categoria do Oscar: melhor filme. Com seis estatuetas ao todo, o longa também levou os prêmios de melhor direção, melhor direção de elenco, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor montagem.

Foi uma cerimônia em que o Oscar pagou uma dívida. Um dos cineastas mais celebrados de sua geração, Paul Thomas Anderson conquistou sua primeira estatueta na premiação. No total, o diretor acumulava 14 indicações ao Oscar. Só na categoria de direção, por exemplo, ele já havia sido indicado em outras três ocasiões, por Sangue Negro (2008), Trama Fantasma (2017) e Licorice Pizza (2022).

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Antes de ser consagrado pela direção de Uma Batalha Após a Outra, a primeira estatueta do cineasta na noite veio na categoria de roteiro adaptado. Em seu discurso, ele afirmou:

— Escrevi este filme para os meus filhos, como forma de pedir desculpas pela bagunça que deixamos neste mundo.

Uma Batalha Após a Outra

Mesclando drama, comédia ácida e ação, Uma Batalha Após a Outra é baseado na história de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para resgatar a filha, sequestrada por um antigo inimigo. Para isso, Bob reúne um grupo de revolucionários e parte em uma missão repleta de perseguições intensas.