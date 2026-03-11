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"Nunca assisti ao Oscar na vida", diz brasileiro indicado por direção de elenco em "O Agente Secreto"

Gabriel Domingues, 36 anos, fala sobre o trabalho por trás do reconhecimento internacional e defende que o cinema deve refletir a diversidade

William Mansque

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