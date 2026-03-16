Noite de frustração para o Brasil, conquistas inéditas e a vitória de "Uma Batalha Após a Outra": os destaques do Oscar 2026

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Equipe de "Uma Batalha Após a Outra" no palco do Oscar. Patrick T. Fallon / AFP

Em uma noite de frustração para a torcida brasileira, a 98ª edição do Oscar ficou marcada pela consagração de Uma Batalha Após a Outra e pelo reconhecimento de Michael B. Jordan. O evento foi realizado no Dolby Theatre, em Los Angeles, na noite de domingo (15).

A seguir, confira alguns destaques da cerimônia.

Sem estatuetas para o Brasil

Foi uma participação recordista do Brasil no Oscar, já que o país estava representado em cinco categorias. Com O Agente Secreto, havia quatro indicações: melhor filme internacional, melhor direção de elenco, melhor ator e melhor filme.

Também havia Adolpho Veloso concorrendo na categoria de melhor fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem. Mas não deu. O país não recebeu nenhuma estatueta desta vez.

Wagner Moura: ainda não existe um Oscar de "molho". PATRICK T. FALLON / AFP

O grande vencedor

Foi o Oscar de Uma Batalha Após a Outra, que confirmou o favoritismo na principal categoria da noite – melhor filme. Com seis estatuetas ao todo, o longa também levou os prêmios de melhor direção, melhor direção de elenco, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor montagem.

Piada com Timothée Chalamet

O apresentador do Oscar deste ano, Conan O’Brien, não poupou Timothée Chalamet em seu monólogo de abertura. Nas últimas semanas, o ator declarou em entrevista que ópera e balé seriam coisas datadas que não importam mais ao grande público, o que gerou repercussão negativa.

— A segurança está muito reforçada esta noite. Há preocupações com ataques das comunidades do balé e da ópera.

Em seguida, dirigiu-se a Chalamet:

— Eles só estão irritados porque você não mencionou o jazz.

Timothée Chalamet na cerimônia do Oscar. KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Terror premiado

No primeiro prêmio da noite, Amy Madigan foi contemplada com o Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu trabalho em A Hora do Mal. No filme, ela interpreta a vilã Gladys Lilly. É raro um longa de terror ser contemplado na cerimônia. Na categoria de atriz coadjuvante, a única vez que isso ocorreu foi em 1969, com Ruth Gordon, por seu trabalho em O Bebê de Rosemary.

Pecadores, outro filme de terror, era o recordista de indicações da noite, com 16. Saiu do Dolby Theatre com quatro estatuetas: melhor ator, melhor roteiro original, melhor trilha sonora original e melhor fotografia.

A primeira diretora de fotografia

Autumn Durald Arkapaw se tornou a primeira mulher a vencer a categoria de fotografia em 98 edições do Oscar. Ela recebeu a estatueta por seu trabalho em Pecadores. Em seu discurso, pediu que todas as mulheres da plateia se levantassem:

— Eu sinto que não teria chegado até aqui sem vocês.

Empate

Não é comum, mas acontece: pode haver empate no Oscar. Na categoria de melhor curta-metragem, houve um empate entre Os Cantores e Two People Exchanging Saliva. Foi a sétima vez que o prêmio foi dividido.

A última vez que houve empate na cerimônia havia sido em 2013, na categoria de melhor edição de som. Os premiados foram Per Hallberg e Karen Baker Landers, por 007 – Operação Skyfall, e Paul N. J. Ottosson, por A Hora Mais Escura.

Primeiro norueguês

Valor Sentimental foi a primeira produção norueguesa a vencer o Oscar de melhor filme internacional. Em seu discurso, o diretor Joachim Trier afirmou que os indicados deste ano apresentaram “filmes importantes e belos que refletem as crises atuais e as crises do passado”. E acrescentou:

— Quero terminar parafraseando o maravilhoso escritor americano James Baldwin, que nos lembra que todos os adultos são responsáveis por todas as crianças e que não devemos votar em políticos que não levam isso em consideração.

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Baiano no palco

Wagner Moura subiu ao palco, mas não foi para receber o Oscar. O ator baiano marcou presença durante a apresentação do prêmio de melhor direção de elenco. Naquele momento, um ator ou atriz de cada longa indicado na categoria homenageou o respectivo diretor de elenco. Para falar de Gabriel Domingues, responsável pelo elenco de O Agente Secreto, quem subiu ao palco foi Wagner.

— Gabriel Domingues teve que preencher o filme com pessoas cujos rostos parecessem pertencer àquela época. Gabriel, você conseguiu — destacou Wagner. — Você encontrou os rostos certos. Você fez isso com tanto carinho e cuidado com os papéis maiores quanto com os menores. E isso deu uma vida imensurável ao nosso filme. Você, Gabriel, usou sua técnica para moldar todo o mundo de O Agente Secreto.

Michael B. Jordan consagrado

Michael B. Jordan com o Oscar de melhor ator. KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Apesar de todo o molho, não deu para o baiano. Wagner Moura foi superado por Michael B. Jordan (Pecadores) na categoria de melhor ator. Em quase cem anos de Oscar, Jordan é apenas o sexto negro a vencer na categoria.

— Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry (vencedora do Oscar de melhor atriz, em 2002), Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. E estar entre esses gigantes, entre esses grandes, entre meus ancestrais. Obrigado — discursou o ator.

A primeira irlandesa

Era uma das barbadas da noite: Jessie Buckley, de Hamnet, faturou o Oscar de melhor atriz. Ela se tornou a primeira irlandesa a ganhar o prêmio.

Em seu discurso, a atriz dedicou o prêmio ao Dia das Mães, celebrado na mesma data no Reino Unido:

— Gostaria de dedicar este prêmio ao belo caos do coração de uma mãe. Todas nós descendemos de uma linhagem de mulheres que continuam a criar mesmo contra todas as probabilidades.

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Dívida com Paul Thomas Anderson

Desta vez, foi. O Oscar pagou uma dívida. Um dos cineastas mais celebrados de sua geração, Paul Thomas Anderson já havia sido indicado à categoria de melhor diretor em outras três ocasiões — Sangue Negro (2008), Trama Fantasma (2017) e Licorice Pizza (2022). Foi com Uma Batalha Após a Outra (2025) que finalmente chegou a estatueta para o diretor.

Esquecidos no In Memoriam

No momento em que o Oscar relembrou alguns artistas que partiram no último ano, algumas ausências foram sentidas pelo público, como James Van Der Beek, Eric Dane, Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart e, especialmente, Brigitte Bardot.