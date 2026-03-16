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Noite de frustração para o Brasil, conquistas inéditas e a vitória de "Uma Batalha Após a Outra": os destaques do Oscar 2026

Com apresentação de Conan O’Brien, a cerimônia ainda teve piadas sobre Timothée Chalamet e a consagração do terror em algumas categorias

William Mansque

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